专访Derek Matthew Steinbacher：用心观察才能提供更好的服务

在中国的市场中，大部分患者、求美者更关注于面部整形和乳房整形，但是在欧美、在西方国家，求美需求就会更多一点，他们可能除了眼部整形、面部整形、乳房整形等，在臀部整形还有其他方面整形。

2018年3月18日，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周如期召开。

在这次九院整形科技周中，不仅请到了许多国内顶尖专家，还请到了许多国外一流的医美专家，我们在会议现场也有幸采访到了来自于耶鲁大学整形外科的Derek Matthew Steinbacher，他表示：非常荣幸能来到中国，来到这个城市，也非常荣幸能见到如此大的一个盛会，我看到了许多新的技术，也和许多专家进行交流，我感到非常高兴。而且这是我第一次来中国，此次盛会举办的很好，和我以前在西方国家，在欧洲见到的是一样的。

Derek Matthew Steinbacher 和薛医生

在中国的市场中，大部分患者、求美者更关注于面部整形和乳房整形，但是在欧美、在西方国家，求美需求就会更多一点，他们可能除了眼部整形、面部整形、乳房整形等，在臀部整形还有其他方面整形，中国市场的需求量还没有那么大。

我这次来给大家分享了两个题目，一个是关于鼻整形，非常热门的；那另外一个就是面部轮廓整形的3d设计。我知道中国在3D设计上也有一些新的进展，中美市场基本上是非常相似的，在3D技术方面，设备也会越来越便宜，我们会运用各种设备，各种不同的软件进行交融，去观察患者的术前和术后的对比，得到更好的效果，然后更好的为患者服务。