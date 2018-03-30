专访飞顿销售总监：科技为基、完善服务，以色列飞顿与中国医生共同成长

未来，飞顿将继续坚持通过技术的力量，服务的精神去努力研发更加安全有效的医美产品，让求美者美得安心、美得放心，同时也为推动整个中国医美行业的发展进程，与业界同仁共同打造医美健康生态圈而努力。

阳春三月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周在上海国际会议中心如期举办。现场汇集众多医美产品、器械厂家，以色列飞顿就是其中之一。

以色列飞顿展台

在展会现场，我们遇到了飞顿医疗激光公司的区域销售总监张弘。面对新浪微整形的镜头，张弘表达了此次参加整形科技周的感受：我认为，本次整形科技周汇聚了非常多的一线专家，通过学术交流，将最新的技术、最新的手术方法和效果与大家分享，最终达到更好地服务于求美者的目的。

区域销售总监张弘

以色列飞顿医疗激光公司自2003年进入中国市场，到现在已经有15年了。我们最直观的感受是，客户的数量和类型都在变多。我们目前比较受欢迎的产品是热拉提、可用于多部位毛发祛除且舒适无痛的超级冰点脱毛激光、采用针对私密部位组织特性独立研发的菲蜜丽女性私密激光和把脂肪变废为宝的1470等。

我们以色列飞顿医疗激光公司董事长周梅女士也曾说过：我们要顺应市场做出改变。随着医美从业者的大批涌入，他们对于了解目前市场上高端医疗技术怎么能够更好地用到求美者身上也提出了更多要求。于是，基于客户需求的变化，飞顿也做了一些调整，增加了很多售后服务的投入。比如，我们针对机构客户提供包括临床、技术、运营支持在内更加多样化的客户支持体系，并（针对医生）提供多种交流平台、专业技能培训，为行业人才搭建各式平台展示技艺、才华，（飞顿）正在与中国医生共同成长。

未来，飞顿将继续坚持通过技术的力量，服务的精神去努力研发更加安全有效的医美产品，让求美者美得安心、美得放心，同时也为推动整个中国医美行业的发展进程，与业界同仁共同打造医美健康生态圈而努力。

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