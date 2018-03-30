上海整形科技周第十七届上海国际整形美容外科会议暨第七届上海整形美容论坛于2018年3月18-25日在上海隆重举行。李青峰教授致开幕辞，李圣利教授主持开幕式。

（文 微信公众号：奕美）

海 纳 百 川，论道浦江。

上海整形科技周第十七届上海国际整形美容外科会议暨第七届上海整形美容论坛于2018年3月18-25日在上海隆重举行。

大会主会场一

大会主会场二

李青峰教授致开幕辞，李圣利教授主持开幕式

大会开幕式一

大会开幕式二

上海整形科技周是上海整形美容论坛的升级与跨越。汇集学科领军人物，提供丰富科技资讯，展示学科最新进展，交流行业焦点问题。

大会特邀国际嘉宾一

大会特邀国际嘉宾二

大会特邀国际嘉宾三

“对话、争鸣、突破”是上海整形科技周第二阶段上海论坛的主题。今年上海论坛十一场

重量级国际前沿大会报告以Dr.Peter C Neligan的《整形外科发展历程和未来遐想》为开篇，Dr.Hiroyuki Ohjimi， Dr。 Lifei Guo， Dr。 Chien-Tzung Chen， Dr。 Dirk JohannesSchaefer，Dr。 Woffles Wu， Dr。 Jan Jeronen Vranckx， Dr。 Wayne F。 Yakes， Dr。 LeeL.Q。 Pu， Dr。 Ardeshir Bayat， Dr。 Kenneth E。 Salyer依次登台演讲。

大会报告主会场场景

其中Dr。 KennethE。 Salyer为国际颅颌面杂志主编，Dr。 JanJeronen Vranckx为2015ASRN GODINA奖得主，Dr。 WayneF。 Yakes为国际血管瘤与脉管畸形研究学会（ISSVA）前任主席，俱是当今国际整形外科学界巨擘。

Dr.Peter C Neligan作大会报告

Dr。 KennethE。 Salyer作大会报告

Dr。 JanJeronen Vranckx作大会报告

Dr。 WayneF。 Yakes作大会报告

“时代要求创新” 上海第九人民医院李青峰教授2017年度整形美容十大科技进展的发表践行了上海整形科技周创新这一核心思想。

十大进展报告有助于临床医务工作者着眼于学科最新动态。同时，十大进展报告是观察并了解行业最新学术观点与发展的一个窗口，体现了当今学科前沿思考与探索路向。

李青峰教授作十大科技进展报告

李青峰教授作十大科技进展报告

今年上海论坛由Fellow论坛、血管瘤与脉管畸形、鼻整形、整形护理、颅颌面、乳房整形、脂肪移植、穿支皮瓣、修复重建显微再造、修复重建会阴生殖整形、修复重建面瘫、眼整形、微创年轻化、足与创面修复、先天畸形耳再造、先天畸形唇腭裂、修复重建瘢痕、毛发移植、光电技术、整形康复、整形美容病例show、学科建设与管理共二十二大专业论坛组成。

血管瘤与脉管畸形论坛

鼻整形论坛

颅颌面论坛

穿支皮瓣论坛

Fellow论坛于3月23日下午在上海第九人民医院举行，3月24日下午至3月25日各大专业论坛在上海国际会议中心依次设坛交流，八方大家，齐聚浦江。

Fellow 论坛

脂肪移植论坛

乳房整形论坛

眼整形论坛

修复重建-会阴生殖整形论坛

面瘫修复论坛

修复重建-显微再造论坛

整形康复论坛

微创年轻化论坛

“教育、培训、交流”是上海整形科技周第一阶段学习班的主题。今年第一阶段共开设了激光美容、鼻整形、面瘫治疗、微创注射、脂肪移植、瘢痕治疗、毛发移植七大学习班。

以林晓曦教授领衔的激光美容学习班吸引全国400多名代表与会，分享上海九院激光美容20年百万人次的临床诊疗经验。

激光美容班

鼻整形学习班集中了李圣利教授、刘凯教授、韦敏教授、戴传昌教授等上海九院目前最优秀的专家团队，展示九院在鼻整形领域的综合实力与技术水平。

鼻整形美容班

面瘫班由上海九院整复外科王炜教授牵头以多学科合作为路径，展示面瘫修复美学原则与新理念。

面瘫修复班

微创注射班传承经典，关注前沿。聚焦面部注射解剖、注射核心技术与并发症的规避和处理。上海九院张余光教授、李圣利教授、刘凯教授、余力教授、王 丹茹教授组成强大专家阵容，理论与操作示教直播，完美演绎经典与前沿，美丽与安全。

微创注射班

脂肪班追踪国际前沿热点，结合临床技术发展。上海九院曹卫刚教授领衔，集美、日、中三国脂肪移植精英，四台手术直播讲解结合理论课程，生动诠释抽吸和移植结合，规范与创新并重的主题。

脂肪移植班

瘢痕班汇集刘伟教授、章一新教授、武晓莉教授、杨军教授、姚敏教授等上海九院在瘢痕治疗领域优秀的专家团队，以临床治疗规范化为旨归，重点解读中国瘢痕疙瘩治疗指南。

瘢痕治疗班

毛发移植班由上海九院刘清教授牵头，专题论述毛发移植与头皮养护。学习班安排两场男性发际线后移纠正术的现场观摩，由上海九院刘清教授和吴巍博士示教。

毛发移植班

2018上海九院Active Fellow奖评选揭晓。六位获奖医师分别为：亳州市人民医院薛仰杰、赣南医学院第一附属医院丁洪彪、上海交通大学医学院附属仁济医院黄一雄、北京中日友好医院曾高、江苏省中医院陈刚、哈尔滨医科大学附属第一医院郝立君。

2018整形美容病例秀评选揭晓。一等奖得主林晓曦（上海九院），二等奖得主：昝涛（上海九院）、徐华（上海九院）、邵英（吉林大学第一医院），三等奖得主：谢峰（上海九院）、孙文海（上海九院）、程辰（上海九院）、骆玮凯（中国台湾长庚医院）。

整形美容病例Show论坛

整形外科护理优秀论文评比揭晓。一等奖为上海九院整复外科杨佳菲。二等奖得主分别为：上海九院整复外科陆文婷、中国人民解放军陆军总医院皮肤科祁子煊。三等奖得主分别为：杭州市第一人民医院杜春燕、重庆西南医院整形外科何小庆、上海九院整复外科严敏曦、上海九院口腔科王璧霞、上海九院整复外科董文静。优胜奖得主分别为：空军军医大学第一附属医院整形科二病区朱李霞、新华医院手术室王琴华、上海九院整复外科杨晓敏、上海九院（北院）整复外科盛菊香、上海九院泌尿外科陈慧瑛、上海九院普外科韩君芳。

整形科技周

上海整形科技周，历时8天，十一场国际前沿大会报告，2017年度整形美容十大科技进展发布，二十二大学术论坛，四场国际级脂肪移植手术直播，四场微创注射示教，二场注射直播秀，十八场学术专题卫星会，450多场学术报告，与会代表2000余人，参展企业100余家，全景呈现学科最新动态与发展水平