专访九院杨军：提高自身素质，为患者提供完美服务。

今年我们以整形科技周的形式展现，邀请国内外数百名知名专家，以及来自全国各地的近千名医生，对整形基本技术、先进理念做了严谨的梳理，大家既有理论上的提高，又有实践上的操作，我相信，对于参会者来说这会是一个非常难忘的经历。

杨军：提高自身素质，为患者提供完美服务。

阳春三月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周如期召开。本次盛会汇集数百位来自世界各地的行业领军人物，提供最前沿科技资讯，展示最新学科进展，更为医美产品和器械提供了交流平台，可谓是医美行业不可错过的盛会！杨军教授作为大会执行主席，向新浪微整形的网友们简单介绍了本次大会：

杨军教授

第十七届上海国际整形美容外科会议和第七届上海整形美容论坛胜利召开了，今年我们以整形科技周的形式展现，邀请国内外数百名知名专家，以及来自全国各地的近千名医生，对整形基本技术、先进理念做了严谨的梳理，大家既有理论上的提高，又有实践上的操作，我相信，对于参会者来说这会是一个非常难忘的经历。

整形外科医生不仅是医学家、科学家还要是社会心理学家，我们要了解很多的知识。所以在从业者培训上，在自身素质的提高上，提出了非常高的要求。我们每年的会议初衷也是希望各位同道一起提高综合素质，了解并应用新技术、新设备、新产品，同时提高对于疾病的认识，努力完善自己，为患者提供完美服务。

我们知道，医疗美容行业是最接近市场的医学学科，所以我们要在尊重科学的基础上，提高服务质量。我相信，伴随着新技术、新产品、新理念的发展，我们从业者也会全方位地提高服务水平。这一点也是符合习总书记为领导核心的中国共产党的工作方针。实现广大人民群众对美好生活的向往也是我们奋斗的目标。

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