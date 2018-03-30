专访王丹茹：中国医美起步虽然但可借鉴经验，避开弯路

所有的整形行业发展都是存在波浪线的，虽然我们国家在微整形、或者是一些技术上可能比欧美起步晚一些，但我们可以充分借鉴他人的经验，避开弯路，从波谷直接走向波峰。

阳春三月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周如期召开。本次盛会汇集数百位来自世界各地的行业领军人物，提供最前沿科技资讯，展示最新学科进展，更为医美产品和器械提供了交流平台，可谓是医美行业不可错过的盛会！新浪微整形有幸在现场采访到了大会副主席王丹茹教授，面对我们的镜头，王丹茹教授也发表了自己的感受：

王丹茹教授

现在大家对于医美的接受程度和认知程度越来越高，我认为这主要和两个因素有关，首先是我们国家改革开放，经济的迅速发展，人们的价值取向发生了改变，在保障生活质量的基础上，对自己的形象更加注意；另外年轻人的意识形态越来越开放，他们越来越能够接受整形，而且愿意把好的效果与人分享。

这次，我们上海交通大学医学院附属第九人民医院第一次把这个会议做成了整形周的模式，就是希望给大家提供一个技术上、理论上的双重盛宴。让大家可以像吃自助餐一样，在这里找到自己感兴趣的内容，找到自己想做的、想学的，有所收获。

当被问道我国医美行业与欧美国家是否存在差距时，王丹茹教授表示：所有的整形行业发展都是存在波浪线的，虽然我们国家在微整形、或者是一些技术上可能比欧美起步晚一些，但我们可以充分借鉴他人的经验，避开弯路，从波谷直接走向波峰。所以，目前来说我们国家的医美行业在技术、理念上和欧美国家水准可以说是一样的，但在产品、器械等方面，我们还需要去引进、去创新，我相信，在不久的未来，我们一定会更强！

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