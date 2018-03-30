专访李圣利：中国的修复重建外科处于领先地位

整形外科要分为两个方面，其一是修复重建外科。中国的修复重建外科在国际上一直处于领先地位，世界上多例断肢移植手术都是中国率先开展的，正是因为我们的老师张涤生院士打下的良好基础，到现在以来，我们在修复重建、显微外科都发展的非常好。

阳春三月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周如期召开。本次盛会汇集数百位来自世界各地的行业领军人物，提供最前沿科技资讯，展示最新学科进展，更为医美产品和器械提供了交流平台，可谓是医美行业不可错过的盛会！李圣利教授作为大会执行主席、大会主持，也向新浪微整形的网友们表达了自己的感受：

李圣利教授

与以往相比，本次整形科技周有了很大的一个提升，首先是量的的提升。往年的上海国际整形美容外科会议只有三天，学术交流时间有限，今年在李青峰院长的带领下，我们将发展成了整形科技周，共持续8天，并在会前开办了多个学习班，并邀请海内外知名专家、甚至是学科带头人，参与学习班工作。其次就是质的提升，往年我们邀请海外专家，只是做一两个发言，然而今年，我们邀请到了29个海外专家、206位国内专家，不仅参加大会、发表演讲，还在前期的学习班中将自己的宝贵经验分享给各位同道。

当被问道我国医美技术与国际是否存在差距时，李圣利教授表示：整形外科要分为两个方面，其一是修复重建外科。中国的修复重建外科在国际上一直处于领先地位，世界上多例断肢移植手术都是中国率先开展的，正是因为我们的老师张涤生院士打下的良好基础，到现在以来，我们在修复重建、显微外科都发展的非常好。所以我们可以说中国的修复重建外科，过去是，现在是，相信将来依旧是世界引领地位。

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