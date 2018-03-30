专访李青峰：整形科技周，一次会议满足多层次需求

到今年为止，上海国际整形美容外科会议已经成功举办17次了，我们现在已发展成拥有11个论坛的整形科技周。本次的科技周与以往会议相比，更具优势，成功地将课程培训、临床训练、医生教育如住培专培、最新的学术信息交流、最新的设备仪器药物展示几大功能集合到一起。

李青峰：一次会议，满足多层次需求

阳春三月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周如期召开。本次盛会汇集数百位来自世界各地的行业领军人物，提供最前沿科技资讯，展示最新学科进展，更为医美产品和器械提供了交流平台，可谓是医美行业不可错过的盛会！新浪微整形有幸在现场采访到了大会主席李青峰教授，对于此次大会的初衷，李青峰也面对镜头做出了解读：

李青峰教授

到今年为止，上海国际整形美容外科会议已经成功举办17次了，我们现在已发展成拥有11个论坛的整形科技周。本次的科技周与以往会议相比，更具优势，成功地将课程培训、临床训练、医生教育如住培专培、最新的学术信息交流、最新的设备仪器药物展示几大功能集合到一起。我们所处的城市，需求比较丰富，所以想要在一次会议上将不同层次的需求全部覆盖的话，就需要这样一个复合的会议，因此，我们提出了整形科技周的概念。

整形美容行业与我国的高速发展息息相关。改革开放以来，我们国家发展迅速，这也带来了几个主要疾病谱的变化。第一就是交通的发展带来了大量的创伤，而创伤后的救治就要做到让伤者不残、残者不废，让他们能够重返社会。第二类就是环境污染可能会带来一些先天性的畸形，这方面的救治也成为我们增量较大的工作。第三类就是随着经济水平的提升，人们要提高自身的生活质量，所以在医疗美容方面也就面临着一个巨大的挑战。总体来说，这三大变化使整形美容行业的需求呈现爆发式增长。这些反应在我们行业工作中，就体现了几点突出的供需矛盾。首先是我们缺乏足量的合格医生；其次，我们需要尽快建立整形外科医生的专科医生制度，从国家层面保证我们培养出来的医生是合格的，这样也能减少目前市场上这些资质不明的“医生”所带来的伤害；最后我们目前相对重要的另外一个工作便是发展新技术、新科技，让这些设备、仪器、药物由我们中国创造！

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