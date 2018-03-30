专访昊海生科总裁吴剑英：优质产品+更完善的服务 共创美丽中国

现在九院举办的整形科技周，总体的感觉是越来越专业，影响也越来越大。无论是业界医生还是参展的厂商，都非常关注这个学术活动。这也反映了我们中国医美整形事业的发展。

提起微整形，大家最熟悉的一定是玻尿酸注射吧？在本次由张涤生整形外科发展基金会主办、上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周中，新浪微整形就采访到了旗下拥有海薇和姣兰两款玻尿酸的昊海生物科技股份有限公司总裁吴剑英。

娇兰展台

对于本次参加九院整形科技周，吴剑英也说出了自己的感受：现在九院举办的整形科技周，总体的感觉是越来越专业，影响也越来越大。无论是业界医生还是参展的厂商，都非常关注这个学术活动。这也反映了我们中国医美整形事业的发展。

医美行业与中国社会的经济发展是紧密相关的，随着社会的发展、改革的进步，人们在满足基本的温饱之余，开始追求生活质量。而医疗美容行业高速发展则是人们追求高品质生活的具体体现。同时，海外的好的产品、好的技术竞相进入中国，也带动了人们对于医美的追求和热爱。从一个产品、一个技术到一个热潮，一定会催生一个行业产业的发展，由此，我们中国的医美产业也一定会得到更好的推动。

昊海生科总裁吴剑英

当被问道如何看待玻尿酸市场时，吴剑英表示：玻尿酸市场无论是中国还是国际，都应该是常青藤产业，因为人体本身含有透明质酸钠，通过外延性的方式生产透明质酸钠，可以用于补充组织内透明质酸含量。这个产品因其安全性高、效果显著而被医生和求美者所认可、喜爱，因此，我认为它是能够长期发展并越来越好的。昊海生科早期发展的第一款玻尿酸是海薇，目前海薇已经成为国内产品品牌排名第一的玻尿酸。在这个基础之上，我们又做了进一步提升，推出了第二款产品姣兰，此款玻尿酸更强调柔美灵动、全脸打造的概念。之后，我们也会针对细小皱纹、颈纹等问题做产品研发。提供更多层次的服务给中国医美用户和医生。

早些年，我们使用的技术都是从欧洲引进的，但是我相信未来随着产品的发展、临床使用的经验提升，我们的好产品也会走向世界。作为一个拥有13亿人口的大国，我们样本数量也是相当巨大的，利用好这一点，欧美接受我们的产品的信心就会增强。

我认为，对于一个负责任的企业来说，除了提供产品之外，最根本的是提供服务。只有很好的售前、售中、售后的服务，才能让产品更好地服务于社会。我们公司对于医生教育非常重视、我们和中华医学会、中华医师协会、中国整形美容协会等多个行业协会紧密结合，对医生培训提供支持。这是我作为一个外科医生来讲，非常关注也愿意投入的一个领域，只有培训好医生，才能更好的服务于客户、带来更美的中国。

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