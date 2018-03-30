专访科医人总经理陈卫东：协助行业管理者共同规范市场

我们作为厂商有幸参加这个盛会，不仅有机会参与到市场与专家的互动、展示自己的新技术，同时也希望与协会与行业管理者一起来共同规范市场、促进市场繁荣发展。

2018年3月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周在上海国际会议中心如期举办。会议现场大咖云集、医美产品商汇聚，科医人作为90年代已经进入中国市场的医疗激光公司，自然不会错过这次盛会。

科医人展台

在会议现场，我们也对科医人公司美容设备总经理陈卫东进行了简单的访问。面对新浪微整形的镜头，陈卫东总经理谈了自己的感受：我觉得这样一个科技周的形式非常具有创新行，对于行业的带动以及新技术的推出也有着非凡的影响力。我们作为厂商有幸参加这个盛会，不仅有机会参与到市场与专家的互动、展示自己的新技术，同时也希望与协会与行业管理者一起来共同规范市场、促进市场繁荣发展。

在我看来，中国的激光制造工业技术并不一定比国外差，但是如果将激光用于医疗，就必须经过国家药监局的认证和认可。而这个过程是需要大量时间的，所以就要求厂商能够耐住性子，不要贸然将不成熟的技术推向市场。

科医人总经理陈卫东

我认为，创新和研发是一个公司生存的本能，科医人公司在未来也将提供生发、治疗狐臭、塑形减肥等技术。另外，我们也会更加拓展到国家提倡的大健康领域，为这个领域的发展提供新的激光技术，贡献自己的一份力量。

科医人作为一个高科技公司创始于1966年，并于1992年进入中国市场。随着中国经济发展以及爱美人士的逐渐壮大，科医人公司也见证了这个行业在中国的蓬勃发展。我们中国医美市场的爱美人士越来越年轻化，对于品牌也会有更多的追求，对医疗美容服务也更加注意安全、时效以及可观。对此，我们科医人公司也会致力于品牌的延续和创新，来满足广大消费者的需求，为医美市场的发展尽自己的微薄之力。

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