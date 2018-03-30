专访李冠颖：规范市场是对求美者的保障

每年我都来参加这样的一个会议，我们知道目前微整形越来越普遍了，也越来越受到大家的喜爱，通过这样的一个所谓的过渡时期不明显的方式，让我们改变自己，提升自己的自信，可以有更好的社交活动。

李冠颖院长目前在台湾美博仕诊所任院长一职，擅长双眼皮手术、眼袋手术、韩式鼻整形、丰颊拉皮等，具有很高的学术造诣，在此次九院整形科技周的活动中，新浪微整形有幸对李冠颖进行简单采访。

李冠颖教授

对于这次会议李冠颖院长表达了自己的感想：每年我都来参加这样的一个会议，我们知道目前微整形越来越普遍了，也越来越受到大家的喜爱，通过这样的一个所谓的过渡时期不明显的方式，让我们改变自己，提升自己的自信，可以有更好的社交活动。

目前在微整形方面的一个提拉已经有很大的进步，尤其是线雕，目前在国内发展越来越蓬勃，对于线雕方面的一个消费者和求美者也越来越多，基本上来讲，目前各种线材达到的提升效果也越来越多样了，让我们在这一方面可以提升更多层次。

对于国家开展的打击非法医疗美容专项行动，李冠颖院长以一个台湾从业医生的身份向我们表达了他的感受：这几年来一些所谓的地下工作室，因为利益，给求美者带来许多危害，甚至危及生命，在内地已经开展了有关这方面的正规化的处理措施，我个人认为，这样的一个措施是对于求美者的一个保障，有十足的进步，所以我个人觉得这样一个正规化的处理也是我们必须要做到的。

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