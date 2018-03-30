微创与皮肤整形美容分会换届大会 会议报道

此次换届大会总监票人总会曹德全副秘书长公布选举名单，经全体代表无记名投票，选举产生委员97名，常务委员38名，新一届委员会负责人13名，主任委员：徐军，副主任委员：何黎 李东 李勤 李文志 林晓曦 罗盛康 宋建星 谭晓燕 项蕾红 杨蓉娅 赵小忠，秘书长：吴艳。

2018年3月30日，中国整形美容协会微创与皮肤整形美容分会换届大会在北京M空间隆重召开，来自全国各地的委员候选人近百人参加了本次大会，会议由微创分会第一届委员会秘书长吴艳教授主持。

中国整形美容协会微创与皮肤整形美容分会换届大会

会议伴随着全体人员起立唱国歌拉开了序幕。总会赵振民秘书长宣读了《中国整形美容协会关于同意微创与皮肤整形美容分会换届》的批复。

中国整形美容协会微创与皮肤整形美容分会换届大会

第一届微创与皮肤整形美容分会会长徐军教授代表第一届委员会做《微创与皮肤整形美容分会第一届工作报告》

工作总结

工作总结

筹备组副组长李东教授宣读并审议通过《中国整形美容协会微创与皮肤整形美容分会章程》修订稿。

筹备组副组长李东教授

换届选举环节由总会办公室靖宣主任主持。

靖宣主任

此次换届大会总监票人总会曹德全副秘书长公布选举名单，经全体代表无记名投票，选举产生委员97名，常务委员38名，新一届委员会负责人13名，主任委员：徐军，副主任委员：何黎 李东 李勤 李文志 林晓曦 罗盛康 宋建星 谭晓燕 项蕾红 杨蓉娅 赵小忠，秘书长：吴艳。

选举结果

徐会长感言，感谢上一届全体委员及医美企业对分会的支持和鼓励，望大家一起携手见证和成就微创与皮肤分会未来三年的进步和发展。

讲话

一直伴随分会共同成长的华熙国际投资集团董事长赵燕女士发表致辞：华熙已携手中整协微创与皮肤分会2080天，衷心感谢各位专家5年来的支持与爱护，希望与分会携手共建“中国创造”之路。

最后，中国整形美容协会张斌会长发表讲话。张会长表示以徐军教授为首的第一届微创与皮肤分会委员会交出了满意的答卷，希望在未来充满机遇和挑战的医疗美容行业发展进程中，分会能再创辉煌。

张斌会长