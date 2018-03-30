专访干季良：我国医美市场定会有更广阔的前景

我国的医美行业与西方发达国家相比，可能还要存在一些差距，但我们正在逐步迎头赶上，成为世界上比较庞大的医美市场之一。这当然要得益于我们生活水平的提高，满足了经济基础之后，人们就开始寻求精神层面的需求，求美的心情也就越来越迫切，所以我相信我们的医美市场一定会有更加广阔的前景！

阳春三月，由张涤生整形外科发展基金会主办，上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科协办的上海整形科技周如期召开。本次盛会汇集数百位来自世界各地的行业领军人物，提供最前沿科技资讯，展示最新学科进展，更为医美产品和器械提供了交流平台，可谓是医美行业不可错过的盛会！作为主办方张涤生整形外科发展基金会秘书长的干季良教授，更是早早来到会场，新浪微整形也就此机会对干季良教授进行了简单的采访。

干季良教授

面对我们的镜头，干季良教授对整形科技周的成功举办发表了自己的看法：以往我们的大会两三天就结束了，在大会中，我们有将近1500名代表、无数的科技项目、学术交流，短短两天根本无法做到兼顾，不太能够安排妥当。而这次，大会主席李青峰提出的整形科技周的概念，将许多项目分散开，提前五天开始开展学习班、分组分批次地进行讨论，这样不仅专家有更多时间与大家分享宝贵经验，参加的学员也能根据自己的需求选择项目，收益倍增。

我国的医美行业与西方发达国家相比，可能还要存在一些差距，但我们正在逐步迎头赶上，成为世界上比较庞大的医美市场之一。这当然要得益于我们生活水平的提高，满足了经济基础之后，人们就开始寻求精神层面的需求，求美的心情也就越来越迫切，所以我相信我们的医美市场一定会有更加广阔的前景！

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