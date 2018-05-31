女孩酒店内做隆胸手术死亡 2名嫌疑人已被批捕

原标题：女孩酒店内做隆胸手术身亡 嫌疑人无执照通过微信招揽生意

在未取得《医师执业证书》和《医疗机构职业许可证》的情况下，李某通过微信朋友圈招揽微整形生意，在手术过程中，致一名女孩死亡。近日，两名犯罪嫌疑人被未央区检察院批捕。

2017年12月，在熟人的介绍下，女孩小芳（化名）实施了抽脂隆胸手术，因为对手术效果并不满意，决定重做。可谁知道，再次躺上“手术台”，却成了小芳与这个世界的诀别。

今年4月，犯罪嫌疑人李某在西安北郊一酒店房间内为小芳进行自身抽脂隆胸手术，该房间并不具备手术室的无菌环境、手术设备等基本条件。同案人刘某虽然有执业医师证，但为谋取不法利益，在规定之外的非执业地点提供药物，为客户进行全身诱导麻醉。在手术过程中，小芳出现昏迷意识不清等情况，李某等采取吸氧等急救措施，并拨打120求救，待120医护人员到场后，确认小芳已无生命体征。在将房间内有关手术的物品全部清理后，刘某、李某逃离现场。

日前，李某、刘某先后到案，未央区检察院以涉嫌非法行医罪批准逮捕两名犯罪嫌疑人。

根据《刑法》规定，非法行医罪，是指未取得医生执业资格的人非法行医，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；严重损害就诊人身体健康的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；造成就诊人死亡的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。