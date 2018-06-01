第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛将于6月在成都召开

随着医疗技术发展和人民群众消费升级，以医疗美容为代表的美容消费需求持续增长，已成为除基本生活消费以外，继住房、汽车、旅游之后的第四大消费热点。发展医疗美容产业，既是为了发展美丽经济，更是为了满足人民日益增长的美好生活需要。

6月1日，第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛新闻发布会在北京举行。中国整形美容协会会长张斌介绍了第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛有关情况，成都市相关部门负责同志介绍了成都市有关情况。

陈星明副主任介绍有关情况

会议公布，由中国整形美容协会和成都市人民政府联合举办的第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛将于6月8日至10日在成都召开。

随着医疗技术发展和人民群众消费升级，以医疗美容为代表的美容消费需求持续增长，已成为除基本生活消费以外，继住房、汽车、旅游之后的第四大消费热点。发展医疗美容产业，既是为了发展美丽经济，更是为了满足人民日益增长的美好生活需要。

中国整形美容协会是国家卫生健康委员会主管的国家一级行业协会。会员涵盖全国医美行业知名专家、上下游企业及投资人，覆盖行业95%以上资源。协会设立多个办事处，每年举办和参与国内外行业会议近百场，积极推进国际国内学术与经贸交流。为促进中国整形美容技术和服务水平不断提高，促进中国医美产业健康有序发展，支持成都“医美之都”建设，中国整形美容协会将持续在成都举办国际医美产业大会。

中国整形美容协会张斌会长发表讲话

当前，成都正按照加快建设全面体现新发展理念的城市、奋力实现新时代成都“三步走”战略目标的总体要求，抓住消费升级机遇，深化供给侧结构性改革，大力发展医美产业，加快建设“医美之都”，已出台了医美产业规划，发布了医美产业扶持政策，在全国引起很大反响，产业界、投资界、学术界、求美者进一步聚焦成都。目前，成都市医美机构数量超过300家，产业实力位居全国第三。

第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都举办，是中国整形美容协会促进学术交流，推动产业发展，支持地方经济发展和产业转型升级的重要举措，也体现了成都市发展医美产业，满足人民日益增长的美好生活需要，建设全国领先、全球知名“医美之都”的坚定决心。

会议现场

本届医美大会是国内首次举办的涵盖医美产业全产业链的大会，会议将邀请相关国家部委、四川省、成都市领导出席，国内外医疗美容领域知名专家学者、企业家、投资者将聚集成都，在大会主论坛和约20个分论坛上，深入解读国家医美政策、国内外医美上下游现状及行业发展趋势；围绕医美热点话题，探索发展模式创新，挖掘变革机遇，全方位把脉医美行业脉搏，为中国医美产业发展提供借鉴与产业资源对接。