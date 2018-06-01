“中国整形美容协会颅颌面外科分会成立筹备会议”举办

2018年5月26日，在上海富豪环球东亚酒店东方厅成功召开了“中国整形美容协会颅颌面外科分会成立筹备会议”。

2018年5月26日，在上海富豪环球东亚酒店东方厅成功召开了“中国整形美容协会颅颌面外科分会成立筹备会议”。此次会议参加者众多，有协会副会长李青峰，副秘书长李圣利，办公室主任李晨，以及来自国内各地的50多位整形专家，此次会议在整形界中十分有分量，引起了大家的关注。

七大流程，严谨周密

一、中国整形美容协会主任李晨宣读协会同意成立“中国整形美容协会颅颌面外科分会”的决议书。

二、由中国整形美容协会颅颌面外科分会筹备委员会召集人韦敏向大家进行颅颌面外科分会筹备情况的介绍。

三、全体参会专家讨论关于颅颌面外科分会章程的草案，并且在成立大会上拟提交通过审议。

四、中国整形美容协会副秘书长李圣利教授在大会上向大家介绍拟任颅颌面分会组成人员，并且拟提交成立大会选举表决。

五、与会者在会议上讨论关于中国整形美容协会颅颌面外科分会成立大会时间地点及承办单位。

六、在会议上，由拟成立选出的中国整形美容协会颅颌面外科分会会长候选人张智勇对于本次会议进行总结发言。

七、在会议上，由中国整形美容协会李青峰副会长对于本次会议进行总结，对于颅颌面外科分会筹备工作进行指导。

会议圆满成功