湖州开发区侦破一起微整形假药案 姑娘们爱美需谨慎

近年来，整形美容被越来越多的市民接受，但一些打着美容幌子的商家，欺骗消费者的事件也屡屡发生。

广大爱美人士若要微整形一定要去正规的整形医院，选择正规的产品和专业的医师。因为微整形不同于传统意义上的整容外科手术，能在短时间通过对身体部位细微调整达到美容效果，但这种效果只能来自正规的产品和使用。

近年来，整形美容观念被越来越多的市民接受，尤其是不用动刀的注射玻尿酸、肉毒杆菌等微整形越来越火，而一些打着美容幌子的商家，欺骗消费者的事件也屡屡发生。“朋友圈铺天盖地的玻尿酸、美白针、瘦脸针广告让我颇为心动，但不知这些‘美容工作室’是否安全。”

爱美之心人皆有之，但因此落入“陷阱”的女士也不在少数。日前，湖州经济技术开发区公安刚刚破获一起生产、销售假药案。民警经过前期缜密侦查，成功捣毁了辖区内某新建住宅内以一美容工作室为首的存有大量美容类假药仓储窝点，抓获涉案人员3名。

公安、市场监管部门现场核实，该场所未取得医疗机构执业许可证和工商许可证，现场查获的大量粉毒、白毒、绿毒、彩毒等肉毒素药品均没有合格的进货凭证；许多标示外文的药品、针剂没有国家规定的中文标签等。此外，民警还在该工作室中查获了美容类假药针剂2箱、注射器若干、医疗美容手术床2张，医疗美容仪器2台。

据了解，这家美容工作室于2017年5月开设至今已销售出100多支的各类肉毒针剂，所谓的美容师阿文（化名）也没有取得行医资格。据其交代，自己是通过网络渠道购入大量肉毒素类美容药品，在工作室为顾客实施注射销售。于是民警又根据这一线索，对阿文的上家展开抓捕，争取将其一网打尽。但由于双方网络收取货款，整个过程作案手法隐蔽，涉及人员多、区域广，给侦查工作带来极大困难。侦查员们通过精密部署、深度研判，连续奋战1个多月，不断扩大侦查范围。近日，终于在山东济南将阿文的上家王某和李某抓获归案。目前，该案件还在进一步侦办中。

据开发区警公办民警卞婷介绍，微整形假药案是近年来出现的一种新型案件，犯罪分子利用微信朋友圈、微博、 QQ好友等圈子进行假药销售、支付。犯罪地点多选择在高档小区，违法行为隐蔽、手段灵活，给警方破案带来一定难度。“很多爱美人士做微整形会选择非正规整形工作室或美容院，而这些机构的主要客户也是微信‘朋友圈’的熟人或者熟人介绍的朋友。由于此类整形工作室提供微整形项目的价格比较便宜，因此吸引了大批顾客。为逃避检查，此类非正规整形工作室营业时间不固定，常选择预约顾客，打着请‘专家’‘韩国专家’的噱头，集中实施微整形。在这些地方微整形他们既不提供发票，也不会有病历记录等，一旦出现纠纷，消费者很难维权，执法部门也很难查实。”民警提醒。

记者了解到，肉毒素是一种神经毒素，系毒麻类药品，我国已纳入严格管控。目前，在国内注射使用的肉毒素类美容产品需经国家药品监管部门批准。提醒广大爱美姑娘，微整形一定要去正规的整形医院，选择正规的产品和专业的医师。因为微整形不同于传统意义“刀光剑影”的整容外科手术，能在短时间通过对身体部位细微调整达到美容效果，但这种效果只能来源于正规的产品和使用。所以，爱美人士千万不要在一些无证无牌的美容工作室、美容院、杂牌小医院求美反遭殃。