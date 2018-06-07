全国首家自体脂肪细胞美容实验室落户“医美之都”

首个医美科研项目——全国首家“自体脂肪细胞美容实验室”正式落户四川娇点医学美容医院。并将在6月9日大会期间举行签约仪式和首次公开直播手术细节。

（文章来源 中国网）

近日，从中国医美之都论坛组委会获悉，成都打造“医美之都”，引进的首个医美科研项目——全国首家“自体脂肪细胞美容实验室”正式落户四川娇点医学美容医院。并将在6月9日大会期间举行签约仪式和首次公开直播手术细节。

“医美之都”首个引进科研项目

“这个实验室能落户我们四川娇点医学美容医院，也是成都医美界的荣耀，代表了成都医美界的实力与水准。我们一定要以此为契机，为自体脂肪细胞美容抗衰技术的升级换代，为提高脂肪存活率方面的专利技术落地到临床科研、为让更多的老百姓享受到自体脂肪做美容的神奇效果，贡献自己的一份力量！”四川娇点医学美容医院总经理刘浩坦言。

实验室

据了解，自体脂肪细胞抗衰具有广阔的应用前景，目前以原军事科学研究院生物科学家张永国教授领衔研发，并运用于医美临床，大幅度提高脂肪存活率方面获得极大成功。为搭建一个全国医美界的科研临床样板平台，张永国教授及其团队近年来，在全国数十家医美机构中，以严苛的标准斟选可以共建实验室的医院。

最终，成都打造医美之都出台的系列科研人才引进政策，以及数十位专家组的考核、现场评估、质量评审、科研条件；四川娇点医学美容医院获得一致全票通过。

抗衰老

至此“全国首家自体脂肪细胞抗衰美容实验室”荣耀落户医美之都。

“自体脂肪”细胞美容存活率获重大突破

“目前，我们已投入巨资，组建了以张永国教授牵头为科研专家、全国自体脂肪美容临床领域有丰富经验的姜宇禄院长为实验室中心主任的团队，高标准打造作为医美之都首个重点引进的医美科研项目基地”，四川娇点医学美容医院总经理刘浩进一步透露。

功效

自体脂肪细胞美容实验室究竟有何神奇，让全国医美机构竞相争夺呢？

成都方面的实验室首席科研临床专家、中心主任，我国著名整形专家姜宇禄院长结合自身临床经验，积极评价该项科技。他称，医美技术领域日新月异，顾客对医美安全、审美自然、微创、恢复时间短、不影响工作和生活，越来越在意。自体脂肪细胞美容目前作为医美领域的一大突破，适应了医美消费需求，具有里程碑意义。

组织切片图

姜宇禄介绍，自体脂肪细胞美容就是通过抽取少量脂肪细胞，在千级层流手术室里搭建的GMP标准实验室中，利用专利技术进行精细化筛选、箤取、分离， 将那些“年轻有活力完整无损的脂肪原细胞”精细地选取分离出来进行修复和激活，然后回注到抗衰部位，大量补充替代衰老缺失细胞，达到移植填充凹陷，塑形修形的美容效果，在除皱、填充、以及丰胸领域有突破性的表现。

可以这样说，下一个医美时代，自体脂肪细胞美容抗衰将成主角，落户娇点的全国首家自体脂肪（抗衰）美容实验室，将为业界带来令人振奋的报告，姜宇禄强调。

签约仪式将上演“自体脂肪细胞丰胸手术直播”

作为2018中国医美之都高峰论坛的的重要一环，也是成都市政府发布《成都市加快医疗美容产业发展支持政策》以来，“医美之都”首个专利技术引进、首个临床实验室引进、首位医美人才引进。

此次大会期间，将举行全国首家自体脂肪细胞美容实验室落户医美之都仪式、以及医美之都首位医美高层次科研引进人才“青春细胞之父”张永国教授签约仪式，自体脂肪细胞美容抗衰研究成果首发报告。

更引人瞩目的是，由张永国教授及姜宇禄院长代表该项目的科研与临床专家，将联袂上演“运用自体脂肪一次性丰胸”的全程手术直播。

姜宇禄透露，与以往的自体脂肪移植技术不同的是，该专利技术通过GMP实验室的提取，打破了困扰脂肪移植界多年的存活率低的宿命，将通常只有30%左右的细胞存活率提升到超过85%以上，而且只需要一次，这是真正意义上的技术升级迭代。对爱美者来说，终身只需要一次注射自体脂肪，一次就可以增大1-2个罩杯，而且随做随走，非常方便，对于平胸小胸女士，以及国家二孩政策出台后仍然担心产后胸部缩水下垂的女士，无疑是一个极大福音和绝佳选择。

业界无不对成都打造医美之都首个引进的这个自体脂肪丰胸及面部抗衰美容项目充满期待。

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