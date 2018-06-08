第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛今日举行

6月8日，由成都市人民政府和中国整形美容协会联合举办的第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在四川成都正式开幕。

6月8日，由成都市人民政府和中国整形美容协会联合举办的第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在四川成都正式开幕，会议将持续到6月10日。本届医美大会以“领航医美产业，聚焦‘医美之都’”为主题，大会邀请了国内外300余位医疗美容领域顶级科学家、企业家和领军人物，围绕科研、技术、产品、商业、投资方面进行全方面的交流阐述，并推介成都医美产业投资环境，现场近3000人参会。

据了解，这是国内首次举办涵盖医美产业全产业链的大会，将邀请国内外医美领域知名专家学者、企业家、投资者等齐聚成都，深入解读国家医美政策、国内外医美上下游现状及行业发展趋势；围绕医美热点，探索发展模式创新，全方位把脉医美行业，为中国医美产业发展提供借鉴与产业资源对接。大会上，中国整形美容协会正式授予成都市“中国医美之都”称号，打下成都医美发展的里程碑。

行业大咖汇集 医美产业论剑

此次大会是一场顶级学术盛宴，国际大咖云集：ASAPS、IMCAS、瑞士、德国、意大利、俄罗斯、日本、韩国、泰国及台湾地区协会会长，国内外医美权威专家学者、行业领袖、知名投资人、运管精英等参会演讲交流。

同时，阿里健康、腾讯医疗、百度医疗、中信健康、复星集团、广发证券、红杉资本、赛富、经纬中国、国药集团、华熙生物、华邦集团、苏宁环球、朗姿股份等国内外数十家医美金融资本、上百家医美集团及国际知名品牌供应商云集，共同分享医美创投经验与行业最新动向。

大会有许多“首次”和“最新”，包括首次国家级医美产业发展政策、趋势研讨分享；首次欧美六国、东亚产业与项目对接；首次医美全产业链领袖交流峰会；首次医美产业金融与资本创新服务主题演讲；首次医美医生职业发展与讨论；首次“医美之都”战略规划、政策、环境与项目推介；最新医疗美容临床技术与抗衰老交流大会；最新国内外医美产品博览会；医美互联网、大数据与生态建设交流大会等等。

解读最新政策 引领行业发展

本次大会设置一个主论坛和多个分论坛，主论坛以“美耀蓉城·中国医美产业发展及‘医美之都’”高峰论坛，其次还设置了“医美之都”产业发展项目论坛、医美标准化建设论坛、医生职业发展论坛、医美营销与互联网商业模式论坛、医学美学设计与咨询论坛等近20个分论坛。以往的行业大会基本都是以学术理论为主，所以这次我们最大的亮点是把传统学术会议模式更新，转变为更为创新的论坛形势，现代的医美行业需要务实，摒弃教科书式内容、不落地的理论和过时的老生常谈。

本次大会汇集海内外学术专家一流阵容，进行契合市场的区域化热点渗透。通过6：2：2的模块化设计理念，通过现实意义+实操参考+workshop手段真正让参会医美医生看清楚、问明白、学扎实。学术论坛创新之处，在于6：2：2模块化设计，是指手术实操视频占60%，直观清晰展示细枝末节；疑难病例讨论占20%，包括评判术前预估，剖析治疗思路并观摩预后效果；新技术新理念占20%，包括热点治疗新进展、新设备使用经验和疗效确切性分享。

4月28日，市政府办公厅印发《成都市加快医疗美容产业发展支持政策》，出台了19条具体的奖励、资助、监管服务等政策，其中对来蓉从事医美产业创新创业的诺贝尔奖获得者等国际顶尖人才（团队），可最高综合资助1亿元。成都正按照加快建设全面体现新发展理念的城市、奋力实现新时代成都“三步走”战略目标的总体要求，抓住消费升级机遇，深化供给侧结构性改革，大力发展医美产业，加快建设“医美之都”。本次大会上，将会有三百多位全行业专家、中整协协会常务理事会、各省整形协会的理事长、秘书长，召开常务理事会，深度、全面解读成都市政府办公厅印发《成都市加快医疗美容产业发展支持政策》。

落地项目开启美丽蓉城新时代

产业论坛的举办对于推动行业领域内的技术创新、管理创新和服务创新，助推成都医美产业项目“引进来”和“走出去”起着积极作用；同时，举办产业论坛有利于助推行业信息共享，分享世界领先的经验与成果，为政府管理部门、科研院所、专家学者、企业之间搭建政策解析、技术交流、模式探讨、供需对接的交流与合作平台。

大会上将对七部委监督政策进行解读，会后在中国整形美容协会的带领下成立“行业管理与监督专委会”，长期持续地打击非法的医美行为，规范行业标准，引导医美行业朝着和谐、有序的方向发展。

在此次“医美大会”上，成都市政府与中整协、 成都高新区、成都天府新区、武侯区、金牛区、温江区和各意向合作单位将进行集中签约。从成都市打造“医美之都”的重心医美产业链中游（医疗美容服务业），同时覆盖医美全产业链上下游企业，吸引企业来蓉发展，展现成都“医美之都”打造招商引资新进展。

成都打造“医美之都”的目标是做到全球范围的专家、机构、市场、政策、资金等要素在成都聚集，形成产业高地，因此，“医美之都”对全球范围内的从业者都是千载难逢的好机遇。此次“医美大会”，有助于扩大成都‘医美之都’的影响力，向全球展现成都医美在市场资源、产业基础、文化底蕴等方面的特色，为社会打造一个契合新时代老百姓美好生活需求的产业，未来的成都将是成为中国领先的“最美城市”！

美丽成都，我们来了。