艾尔建携手成都政府规划筹建全国首家医美创新中心 打造国际型医美之都

2018年6月8日，成都—— 今日， 由成都市人民政府、中国整形美容协会主办的第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都拉开帷幕。来自全球整形美容领域的专家学者、医美产业链代表企业等齐聚一堂，就中国医美产业政策、运营管理、品牌营销、供应链等众多热门行业议题进行广泛分享和深入探讨。

增强产业竞争力，促进医美产业蓬勃发展

全球增长型制药企业领导者艾尔建公司受邀出席此次大会，并牵手成都市政府签署战略合作备忘录，就筹建中国首家医美创新中心制定战略规划。该创新中心将成为艾尔建全球首个医美创新中心，其将依托成都市人才、产业、政策等丰富资源，有机结合艾尔建公司作为全球医美领导者的优势，整体激发中国医美产业创新活力，推动行业发展迈进国际水平。

第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛开幕仪式

艾尔建高级副总裁，亚太中东非总裁施杰盛先生表示，“此次与成都市政府的战略合作，是艾尔建履行对中国市场长期承诺的一次重要实践。艾尔建希望依托成都的创新发展环境和市场优势，筹建具有行业示范意义的医美创新中心，不断增强产业竞争力、影响力和辐射带动力，在助力成都向国际性医美之都转型的同时，多方面发力提升中国医美行业发展水平和质量，进一步促进中国医美产业整体蓬勃发展。同时，此次代表艾尔建，被特聘成为成都医美之都顾问，我也感到十分荣幸。未来，我将结合艾尔建在国际医美市场的经验，为成都医美产业的发展建言献策。”

艾尔建与成都市高新区签订筹建医美创新中心战略合作备忘录

把握医美消费升级 打造国际医美之都

当前，中国医美产业呈现爆发式增长。新氧发布的《2017年医美行业白皮书》显示 ，自2015年起，中国医美市场规模每年以40%的增速崛起，超过全球6倍。其中，中高收入人群的增加成为医美市场蓬勃发展的重要推动力之一。据彭博社预测，从2015到2025年我国中等收入以上人群比例将从33%上升到81% 。在此条件下，德勤《中国医疗美容市场分析2017》报告指出 ，到2020年中国医美市场规模将达到4640亿人民币，有望成为全球第一大医美市场。与此同时，随着国民生活水平提升，大众对美的意识愈加强烈，中国医美行业涌现了新一轮的“消费升级”：创新产品更迭、个性化美学流行，体验性消费占比加大等。求美者在选择医美服务时也更趋理性，更加注重产品功能之上的创新价值以及医生的技术水平，安全有效且与时俱进的医美解决方案和个性化的服务体验成为求美新宠。

随着全国医美市场的积极发展，西南地区医美市场的消费需求也增长迅速，产业竞争力和影响力持续增强。在此基础上，成都市政府以其得天独厚的优势以及成熟的市场沉淀，率先提出了将成都打造为全球“医美之都”的概念。成都市民具有较强的医疗美容消费需求、且成都市已经建立起成熟的市场体系及良好的产业基础，并聚集了众多科技创新资源。成都市政府办公厅更于近日印发了《成都市加快医疗美容产业发展支持政策》，从医美人才引进、企业创新、项目引进、产业环境优化等政策层面全方位支持成都市医美产业利用当前产业优势进一步发展，打造具有国际影响力的城市医美名片。

艾尔建高级副总裁，亚太中东非总裁施杰盛先生接受媒体采访

医美行业创新先驱艾尔建 致力推动中国医美行业提升

作为医美行业的领先企业，近年来，艾尔建通过“开放式科学”研发模式，将旗下领先医疗美容产品持续引入中国市场，包括 A型肉毒毒素品牌保妥适®，知名玻尿酸品牌乔雅登®以及高端隆胸假体品牌娜琦丽®等。同时，伴随优质产品，艾尔建也将国际领先的面部审美理念和注射方式例如MD CodesTM和MD ASA™引入中国，全面助力科学实现求美者的个性化及安全性求美需求。

与此同时，艾尔建多年来依托艾尔建学院等学术交流平台，在医生教育领域持续投入，致力于以全球前沿医美治疗理念、技术和专业知识为中国医美行业培养更多值得信赖的人才，提升中国医美行业服务水平，从而帮助更多求美者享受医美带来的自我美丽与价值提升，创造生命无限潜能。

艾尔建卫星会现场

艾尔建卫星会现场

关于艾尔建

艾尔建公司（纽约证券交易所：AGN），是一家总部位于爱尔兰都柏林的全球制药公司。同时也是一家勇往直前，引领全球制药行业全新典范的增长型制药公司。艾尔建致力于研发、生产和销售品牌药品、医疗器械以及生物制剂等，以提高患者的生活质量。

艾尔建公司的品牌药产品覆盖了中枢神经系统，眼部治疗，医疗美容，消化，妇科，泌尿和抗感染等领域。

“开放科学”作为公司的研发模式，决定了我们探索、拓展并颠覆传统的想法，以创新的治疗方案不断提高患者的生活质量。在此模式的推动下，艾尔建已经建立起制药行业最广泛的研发产品线之一。

公司的成功有赖于全球艾尔建员工对勇往直前，创造生命无限潜能这一使命的坚持。我们倡导积极沟通、大胆创新、快速行动，结果导向，坚持正确的道路大胆前行。

艾尔建公司的业务遍布全球近100个国家和地区，并致力于和医生、医疗行业人士共同为患者提供创新而有效的治疗方案，帮助全球患者创造生命无限潜能，健康生活。

更多信息，请浏览

艾尔建中国官方网站：www.allergan.com.cn

艾尔建全球官方网站：www.allergan.com

前瞻性声明

本新闻稿中包含前瞻性声明。前瞻性声明指对未来事件或其他非历史事实的陈述。该声明陈述了艾尔建截至本声明发布之日对现存趋势和信息的观点。受制于影响艾尔建业务的诸多因素，实际结果可能与艾尔建当前的预期存在重大差异。这些因素主要包括难以预测美国食品及药物管理局审批或采取行动的时间或结果（如果存在）；竞品和定价的影响；市场对艾尔建产品的接受度和持续需求；与RESTASIS等关键产品相关的仿制药上市时间的不确定性对财务业绩的影响；与财务预测，预估成本削减，预估协同效应，重组，成本上升以及不利的税收后果相关的不确定性；制造过程中的困难或延误；以及艾尔建定期公开呈报给美国证券交易委员会（SEC）的文件中详细描述的其他风险和不确定性，包括但不限于列于表10-K的艾尔建年度报告（截止日期2017年12月31日）和列于表10-Q的艾尔建季度报告（截止日期2018年3月31日）。除非存在可适用的法律规定，艾尔建不承担更新和修改任何前瞻性信息和陈述的义务。