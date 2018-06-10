中整协第二届理事会第五次会议 张斌会长解读《医疗美容服务管理办法》修订第九稿

（文章来源 中国整形美容协会会员部 ）

会议现场

6月9日，中国整形美容协会第二届理事会第五次会议在成都召开，160多名理事出席了会议。在会议上，张斌会长详细解读了国家卫生健康委委托的《医疗美容服务管理办法》修订工作第九稿的诸多细节；在会上4名省级协会和中整协二级分会会长被增补为常务理事。

张斌会长说，《医疗美容服务管理办法》的修订工作是国家卫生健康委委托给中国整形美容协会的一项重要工作，本着遵照党中央和国家相关政策的主导思想和尊重行业发展实际需求的原则，对之前法规文件的部分内容进行了修改。张斌会长逐条解读了修订部分条款的修改细节。

张斌会长介绍《医疗美容服务管理办法》的修订情况

他说，回看之前国家制订的《医疗美容服务管理办法》，所有医美人都应该感到骄傲和欣慰，这条法令为中国医美行业的发展起到了决定性的作用。要是没有这个法令，中国的医美发展就不会有今天的大好局面，先辈们做了一件很了不起的大事情。在会上，张斌会长还向理事们通报了主诊医师备案培训工作情况。

根据中国整形美容协会第二届理事会会议决议，省级协会会长及中国整形美容协会二级分支机构会长自动增补为中国整形美容协会常务理事。海南省整形美容协会会长黎青山；江苏省整形美容协会会长胡勤刚；河北省整形美容协会会长张锤；中国整形美容协会科技创新与器官整复分会会长段华增补为中国整形美容协会常务理事。

张斌会长、李东副会长、徐军副会长、赵振民秘书长为新增补的常务理事颁发证书

会议最后，中国整形美容协会办公室主任靖宣传达了国家主管部门关于征求《全国严厉打击非法医疗美容专项行动工作总结（征求意见稿）》意见的函。

省级协会工作会

中国整形美容协会省级协会工作会议召开

6月9日，中国整形美容协会省级协会工作会议在成都召开。来自10个省级整形美容协会的会长秘书长出席了会议。会议由中国整形美容协会政策研究与投融资开发部主任曲晓光主持。

赵振民秘书长致辞

曲晓光主任介绍省级协会的成立情况

参会的省级协会会长、秘书长介绍了今年以来各省级协会的工作情况。作为本次会议的东道主，四川省整形美容协会秘书长唐坚介绍了四川整形美容协会的工作情况，并分析了为什么医美之都会落户成都的多个细节。据他介绍，为了实现医美之都的目标，成都已经做好了战略规划，并出台了19条优惠政策。

吉林、贵州、河南、内蒙古、青海、辽宁等省的省级协会负责筹备的相关人员也出席了会议。曲晓光主任说，本次大会的主要目的是为了交流经验相互学习，聚集协会的力量，协同发展共同进步。

中国整形美容协会赵振民秘书长对各省级协会为医美行业作出的贡献给予了充分的肯定。他说，医美生态系统的建立很重要，希望各省级协会能在各自的区域，团结医美力量，联合医美资源，让各地区的医美持续健康发展，并不断开创新局面。