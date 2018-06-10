医美大会成都六大宣言凝聚产业发展共识 倡议设立“6·18世界爱美日”

成都之美，自古闻名。如今又开启崭新机遇。

6月8-10日，第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛（以下简称“医美大会”）举行，一轮又一轮签约，20个重大医美项目揽金440.6亿；国内国际顶级专家齐聚成都，成都被授予“中国医美之都”称号。

还有更多重磅医美“里程碑”消息。6月10日，医美大会召开发布会，记者从发布会上获悉，医美大会发出成都宣言和倡议——

成都宣言涵盖六大板块，达成医疗美容产业发展共识，包括经济民生意义、全产业链发展、人才培养、品牌建设、产业创新、行业自律等内容；医美大会倡议设立“6·18世界爱美日”，引导世界各国的人们正确认识美的内涵和价值，正确认识医疗美容的本质是医疗属性，促进医美高标准、高品质发展。

四川大学华西口腔医院颌面部美容外科王杭教授讲话

达成产业发展共识——六大宣言鼓励创新、规范行业

作为“中国医美之都”，成都不仅仅是“尝鲜”召开医美大会，更有布局顶层设计、出台政策措施等，促进医美行业健康、有序、繁荣发展。

6月10日，成都再进一步，医美大会发出成都宣言，达成医美产业发展六大共识，涵盖经济民生、全产业链发展、人才培养、品牌建设、产业创新、行业自律等方方面面。

成都宣言，医疗美容产业是民生和经济发展要求。加快发展医疗美容产业，既是积极回应人民对美好生活的向往，满足人民日益增长的对美的追求，也是发挥其附加值高、带动力强等优势，助推经济转型升级和高质量发展的需要。

成都宣言，推动医疗美容全产业链发展。适应产业发展趋势，制定完善医美产业规划和政策，加强全球产业合作，推动外科美容等医美服务业升级发展，医美药品器械等医美制造业创新发展，信息服务等医美关联业融合发展，努力构建“大医美”发展格局。

成都宣言，加强医疗美容人才培养。制定完善医美人才政策，加强国际间的人才交流培训，鼓励医美学科建设，支持医美机构、企业与高校院所、职业技术院校合作开展人才培养，不断充实专业人才队伍，提升医疗美容行业技术水平。

成都宣言，支持医疗美容品牌化发展。支持医美机构大力实施品牌发展战略，推动医美产业链垂直整合，打造一批核心竞争力强的大型医美连锁集团以及专业化的特色医美企业品牌，提升行业品牌、企业品牌影响力。

成都宣言，鼓励医疗美容产业创新。持续推进医美产业技术创新、管理创新和服务创新，积极开发推广医美新技术、新产品、新服务。鼓励建立医疗美容手术风险治疗绿色通道，引导开展医美保险业务，加强医美执业风险培训，提升行业抗风险意识和处理能力。

成都宣言，强化医疗美容行业自律。积极支持医美行业协会发挥行业自律的重要作用，制定高水平的医疗美容行业标准，推动医美机构及企业遵守法律法规、落实行业规范、履行承诺责任、接受各方监督，健全医疗美容消费维权机制，塑造医美行业良好形象。

中国整形美容协会秘书长赵振民先生讲话

倡议设立“6·18世界爱美日”——推动人们健康求美、科学求美、专业求美

发布会上，医美大会发出成都倡议：将每年的6月18日定为“世界爱美日”。

倡议提出，在每年6月18日，号召全球共同关注人类对美的追求，引导世界各国的人们正确认识美的内涵和价值，正确认识医疗美容的本质是医疗属性，促进医美高标准、高品质发展，推动健康求美、科学求美、专业求美，让以美怡情、以美扬善的文化传播到世界每个角落，将人们对美好生活的向往，创造成实实在在的幸福。

为何要发出成都倡议？医美大会组委会相关负责人介绍，爱美，是人类追求高质量生活的表现。在经济社会高速发展的今天，随着物质生活的满足，人们对于美的需求日益强烈，也更加多元。弘扬健康的爱美文化，不仅可以树立起积极的生活态度，提升礼仪素养，对促进医疗美容、时尚行业、艺术行业等与美相关行业蓬勃发展，进一步推动经济社会进步，也有着十分重要的现实意义和积极作用。

而为何是6月18日？这是因为——无论东西方，6月都是一年中气候宜人、万物生长、风光优美的季节，是自然环境与人类活动的和谐统一。而数字0.618刚好是“黄金分割”点，具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值，象征着“美中之至美”，契合了“世界爱美日”所宣扬的自然、健康、美丽的精神。

记者获悉，作为“中国医美之都”，未来，成都将积极推动设立“6·18世界爱美日”。若“世界爱美日”设立后，成都将积极开展系列“世界爱美日”主题活动，比如举办文化节、论坛、演唱会等，带动成都医美、旅游、文化、时尚、音乐、艺术、美食等相关产业发展，展示天府文化魅力，为成都医美产业注入文化内涵，使成都成为全球医美会展、科技、资本、教育等各要素聚集高地。