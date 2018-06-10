第一届成都国际医美产业大会提倡设立“618世界爱美日”

弘扬健康的爱美文化，不仅可以树立起积极的生活态度，提升礼仪素养，通过促进医疗美容的健康发展，来带动时尚行业、艺术行业等与美相关行业蓬勃发展，进一步推动经济社会进步，有着十分重要的现实意义和积极作用。

古人云，“见贤思齐，见智思学，见美思从”，爱美，是人类追求高质量生活的表现。在经济社会高速发展的今天，随着物质生活的满足，人们对于美的需求日益强烈，也更加多元。弘扬健康的爱美文化，不仅可以树立起积极的生活态度，提升礼仪素养，通过促进医疗美容的健康发展，来带动时尚行业、艺术行业等与美相关行业蓬勃发展，进一步推动经济社会进步，有着十分重要的现实意义和积极作用。

赵秘书长

无论东西方，6月都是一年中气候宜人、万物生长、风光优美的季节，是自然环境与人类活动的和谐统一。而数字0.618刚好是“黄金分割”点，具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值，象征着“美中之至美”，契合了“世界爱美日”所宣扬的自然、健康、美丽的精神。

因此，我们倡议：将每年的6月18日定为“世界爱美日”。在这一天，号召全球共同关注人类对美的追求，引导世界各国的人们正确认识美的内涵和价值，正确认识医疗美容的本质是医疗属性，促进医美高标准、高品质发展，推动健康求美、科学求美、专业求美，让以美怡情、以美扬善的文化传播到世界每个角落，将人们对美好生活的向往，创造成实实在在的幸福！