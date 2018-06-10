探索产业发展 首届成都国际医美产业大会组委会发表成都宣言

美是人类永恒的追求，随着医疗技术发展和人民群众消费升级，以医疗美容为代表的美容消费需求持续增长，“美丽经济”强势崛起，已成为经济发展的新动力。

美是人类永恒的追求，随着医疗技术发展和人民群众消费升级，以医疗美容为代表的美容消费需求持续增长，“美丽经济”强势崛起，已成为经济发展的新动力。

王杭教授宣读宣言

2018年6月，我们相聚中国成都，参加第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛，围绕科研、技术、产品、商业、投资进行全方位交流，研讨全球和中国的医美产业上下游现状及趋势，探索产业发展模式创新和高质量发展路径。我们达成以下医疗美容产业发展共识：

一、医疗美容产业是民生和经济发展要求。加快发展医疗美容产业，既是积极回应人民对美好生活的向往，满足人民日益增长的对美的追求，也是发挥其附加值高、带动力强等优势，助推经济转型升级和高质量发展的需要。

二、推动医疗美容全产业链发展。适应产业发展趋势，制定完善医美产业规划和政策，加强全球产业合作，推动外科美容等医美服务业升级发展，医美药品器械等医美制造业创新发展，信息服务等医美关联业融合发展，努力构建“大医美”发展格局。

三、加强医疗美容人才培养。制定完善医美人才政策，加强国际间的人才交流培训，鼓励医美学科建设，支持医美机构、企业与高校院所、职业技术院校合作开展人才培养，不断充实专业人才队伍，提升医疗美容行业技术水平。

四、支持医疗美容品牌化发展。支持医美机构大力实施品牌发展战略，推动医美产业链垂直整合，打造一批核心竞争力强的大型医美连锁集团以及专业化的特色医美企业品牌，提升行业品牌、企业品牌影响力。

五、鼓励医疗美容产业创新。持续推进医美产业技术创新、管理创新和服务创新，积极开发推广医美新技术、新产品、新服务。鼓励建立医疗美容手术风险治疗绿色通道，引导开展医美保险业务，加强医美执业风险培训，提升行业抗风险意识和处理能力。

六、强化医疗美容行业自律。积极支持医美行业协会发挥行业自律的重要作用，制定高水平的医疗美容行业标准，推动医美机构及企业遵守法律法规、落实行业规范、履行承诺责任、接受各方监督，健全医疗美容消费维权机制，塑造医美行业良好形象。