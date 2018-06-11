李健宁：我们要有组织有规划地发展医疗美容市场！

这次在成都开展的成都国际医美产业大会，对于将医美技术向产业化、市场化这方面推进做出了很大努力。本次参会代表也涵盖了市场方面和医疗技术方面各个专家，这两方面的结合，可能会对我们医疗美容事业有一个很大的促进作用。

6月8日，第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都盛大开幕。大会汇聚全国多位一流专家，甚至吸引来了世界各国的优秀医美专家，在此进行学术讨论。在现场，我们遇到了原北京大学第三医院整形外科主任，李健宁教授，并对其进行了短暂的采访。

李健宁教授

面对我们的镜头，李教授发表了自己的看法：这次在成都开展的成都国际医美产业大会，对于将医美技术向产业化、市场化这方面推进做出了很大努力。本次参会代表也涵盖了市场方面和医疗技术方面各个专家，这两方面的结合，可能会对我们医疗美容事业有一个很大的促进作用。

市场化确实是一个很重要的步骤，在韩国、美国、瑞士等等其他国家，都在努力把医疗美容产业做大，我们国家其实有实力也有能力把这个工作做好，我相信这次会议将对我们医疗美容技术的产业化做出很大的促进。

这次大会聚集了我们全国很多位医疗美容专家，也邀请了国外有名的专家，我们在一起商讨关于医疗美容的技术。比如在鼻整形方面，手术的方法有很多种，但总之要遵从一个原则，要根据人种、面部整体轮廓、性格等来设计鼻子的外形，不能做的千篇一律。

马克思也曾经说过“人类对美的追求，是社会进步的象征”。我们国家是一个人口大国，我国的经济也在飞速发展。人们对于美的要求也越来越高，医疗美容市场也会越来越大，而作为医疗美容工作者，我们一定要遵守医疗道德，把工作做细做好，为大家提供更好的服务。我们也要有组织有规划地发展我们的医疗美容市场，让它变得更大更好！