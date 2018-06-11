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王杭：中国医美产业业态呈现多元化发展

王杭：中国医美产业业态呈现多元化发展
2018年06月11日 20:36 新浪医美
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本次大会契合了政府的发展“医美之都”的理念，并制定发展战略规划，“医美之都”也是大会先行，在去年就有了设想与规划，感谢中整协的全程支持。医美之都是成都人的大事，更是全国人民的大事，会议只是搭建了一个舞台，邀请更多医美专家、行业先驱落户成都，推动整个成都医美事业的发展。

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　　四川大学华西口腔医院、大会学术秘书长王杭表示，作为会议的主办方或者组织者之一，感谢各界人士，包括医生朋友、产业方面的朋友都能来到成都支持此次大会。整个会议设置不光是从专业领域也是从产业运营，行业发展和规划，甚至是法律问题等层面进行了深入的探讨。

王杭王杭

　　本次大会契合了政府的发展“医美之都”的理念，并制定发展战略规划，“医美之都”也是大会先行，在去年就有了设想与规划，感谢中整协的全程支持。医美之都是成都人的大事，更是全国人民的大事，会议只是搭建了一个舞台，邀请更多医美专家、行业先驱落户成都，推动整个成都医美事业的发展。

　　本次大会特别突出了产业论坛，正是因为当下有越来越多的“医美人”加入中国医美领域，包括医生、机构管理者还有投资者，整个产业业态呈现多元化的发展态势，因此希望能够更好地将工作进行细分，让更专业的人加入医美行业不同领域。这也是本次举办成都国际医美大会的初衷，只有这样，整个医美行业才能发展的越来越好。

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