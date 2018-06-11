王志军：认准消费趋势，扶持业内年轻医生

近年来，脂肪移植手术在国内风起云涌，而且越来越有强大发展的趋势，这是因为所有的消费者都认识到，从安全性来说，自身的材料要远远高于化工原料。

在成都国际医美大会现场，我们采访到了江苏南京王志军美容门诊部院长王志军，他向我们介绍了他的留学经历与行业相关经验：

王志军教授

近年来，脂肪移植手术在国内风起云涌，而且越来越有强大发展的趋势，这是因为所有的消费者都认识到，从安全性来说，自身的材料要远远高于化工原料。再加上脂肪移植的技术近年来发展得非常快，所以成功的手术比比皆是，最好的榜样就是我们身边做的脂肪移植手术成功的案例，所以脂肪手术就水涨船高，越来越多。

我28年前就在日本留学，学习脂肪移植技术。通过几十年的发展，特别是中国经济的发展，我们的脂肪移植水平远远超过一般的国家。很多国家的脂肪手术并不如中国，因为我们中国是一个非常大的平台，有众多的人口，医生有很多的经验可以去锻炼。现在因为人口多，医生就显得少了些，医生和患者所需医生数量的差距以后会进一步增大。

为了帮助业内年轻的医生，我在南京做了一件公益。我成立了“江苏省青年整形医生俱乐部”，完全是免费地向年轻医生传授各种美容技术和整形技术。我们希望越来越多的年轻医生能加入到这样的俱乐部里来，我们给他做技术后盾，解决他们工作中遇到的困惑，而且还可以带领他们、指导他们完成一些比较难的、复杂的手术。

目前我所在的集团正在成都做调研和一些访问，我们可能和成都的医美机构做广泛的联系，让我们医生集团中的大牌医生能够指导成都美容机构这些年轻医生的进步。

当然我也看到一些求美者对整形效果不满意，进而反悔的案例。我认为这是因为我们的时代进步得太快了，有的时候消费者和医生可能误判了这个消费的趋势，如果我们走到消费趋势的前面，可能就有折回头的需要。那么我们作为医生来说，应该能够做到，你怎么注射进去的脂肪，就能够怎么取出来。消费者与应该看准流行的趋势，而不是人云亦云、跟风发展。

医生平时也要注意手术技术的积累，注射进去的脂肪再取出来，和单纯的没有抽过的脂肪是完全不一样的，它里面有很多纤维组织和新生的血管组织，如果处理不当的话，会发生出血、凹凸不平，甚至皮肤坏死的并发症。那么对我们来说，医生做这个手术之前一定要搞清楚自己适不适合做这样的手术，或者有没有必要请其他的专家来协助我们做这个手术。