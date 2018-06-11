林志程：促进医美产业升级，助力成熟市场的形成

产业升级是最近很流行的话题。从事这个行业和领域的人，其实大家都有共同的思考。一方面想把这个市场做大，但市场做大又涉及到两头，一方面是我们的消费者，他们具有很大的群体消费能力，另一方面又涉及到降低原材料、耗材、设备、器械的成本。

在成都国际医美大会现场，我们采访到了圣丹福整形美容医院的创始人之一林志程，他向我们简单地介绍了一下圣丹福整形美容医院的情况：

林志程

圣丹福是中新合资的一家医美整形医院，位于成都东站西广场的一个医疗城内，是成都首家中外合资医院，医疗城目前整体的面积是35万平方米，是国内首创的商业和医疗综合体。整形美容医院在医疗城内占的面积有21000平方米，目前处于前期发展阶段，还有很多不足，也还有很多需要各方面给我们关心和帮助的地方。

圣丹福的创业创始股东还有一个产业，名叫香格里拉酒店，长期以来，我们在顾客服务这方面积累了很多经验，包括对基础设施和环境的打造、人员方面的配置，我们都是按照精品整形美容的标准来设置的。

作为在全世界范围内比较早的、也是做得比较好的一个国际旅游国家，新加坡在医疗美容方面具有明显的优势，很多朋友如果有机会的话，可以到新加坡的一些非政府办的医疗机构去看看他们对医疗产品的打造，他们把服务和旅游结合得非常完美。

当然，医美产业的发展离不开教育资源的支持。包括中国和新加坡在内的很多国家和地区培养、输出了很多医疗管理人才；当然他们在医疗、管理和服务方面应该说有很多先进性。从我多年投资的经验来看，我们中国的医疗水平、整体的医疗实力，包括人才的储备，在整个亚洲地区无人取代。最大的市场在中国，同时，最好的医生也在中国。当然，我们要结合一些包括新加坡在内的外国的先进的管理理念和方法，包括它的服务理念，都可以引进过来。

产业升级是最近很流行的话题。从事这个行业和领域的人，其实大家都有共同的思考。一方面想把这个市场做大，但市场做大又涉及到两头，一方面是我们的消费者，他们具有很大的群体消费能力，另一方面又涉及到降低原材料、耗材、设备、器械的成本。那么我觉得打造成都这样一个“医美之都”，可以打造产业集群，如果把原材料的研发、生产集体落在成都的话，我相信能够大大降低原材料耗材的一些成本和费用，同时我认为可以降低医美消费的价格，只要把价格完善好，我们的人群覆盖面会得到较大的扩张。

至于为什么选择成都，我们也有自己的考量。从我们市场团队在前期的一些调研来看，成都老百姓对医美消费的受教育程度是比较高的，对医美的消费习惯已经培养成了，这个在中国的其它城市没法比。第二，成都医美机构发展得比较早，规模的集群、群体数量在全国各大城市来说成都还是比较多的。所以我认为我们中国一定会有一个城市能够取代韩国、能够取代新加坡，而在医美这个领域里我最看好的就是成都，所以我觉得圣丹福应该在成都落地。接下来我们也会向全国其它城市辐射。我们做好了成都这个项目之后，在未来一段时间之内，圣丹福医疗美容机构在全国范围内按照20家的这个数量在布局，目前我们团队也在其它城市做一些前期的市调。

当然在各个领域都会遇到价格栅栏和价格战的问题，医美其实也不例外。这是一个同质化的问题，如果大家所提供的产品服务质量在同一平台，在竞争市场的时候肯定会面临着价格战的问题。但实际上从一个产业的健康发展来说，每一个企业的定价原则是不一样的，有的是以需求为导向的定价原则，那么成熟之后我相信应该会以目标利润为定价原则，当然这个一方面是要基于市场进一步成熟、老百姓都知道看个什么病、做个什么治疗应该是什么价格，另一方面我也说了，如果我们的研发成本，包括医院的运营成本能够得到有效的控制的话，加上你的目标利润，剩下的应该把我们的让利部分给我们所有的消费者，这是正常的、成熟的市场的消费习惯。