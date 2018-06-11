李东：助力“医美之都”建设，做专业的整协，做国际的整协

我们希望在政府规定的一个区域内做一个医美小镇，并且想把它做成一个模范，在中国的医美行业中起到示范作用。中整协在这次跟成都市政府的合作中形成了战略合作，为他们做“医美之都”和“医美小镇”提供专业的技术支持。

在成都国际医美大会现场，我们采访到了中国整形美容协会副会长李东，他向我们介绍了“医美之都”和“医美小镇”的建设状况：

李东教授

这次会议是成都市政府在四川省领导的支持下进行的一个项目，叫“医美之都”。我们希望在政府规定的一个区域内做一个医美小镇，并且想把它做成一个模范，在中国的医美行业中起到示范作用。我们中整协在这次跟成都市政府的合作中形成了战略合作，为他们做“医美之都”和“医美小镇”提供专业的技术支持。第二是有关医美行业的相关支持，包括从医疗机构建设、从法律法规、从互联网、从投融资等等，因为中整协有很多分会，在前几年的建设过程中，我们有30多个中整协分会，所以几乎囊括了这个行业发展过程中的每个不同岗位和不同分行业的特点，在这方面聚集了很多人才，所以我们才能做到在这方面给予系统的支持。今天这个会议是通过论坛的形式，把大家组织起来，对“医美之都”和“医美小镇”建设过程中我们这个行业该如何发展，做一个交流和探讨。

同时，我们也希望能与国际社会有进一步的深入合作。在这个过程中我们会把我们的信息做一些通报，我觉得中国也是作为一个经济大国，所以中国的一些动向，国际国内都是很关注的，在这个项目过程中大家也是给与高度的关注。目前我们正在相互了解的过程中，也在探讨进一步的合作机制，包括引进一些新的理念、技术等等，都还在探讨、沟通和交流的过程中。