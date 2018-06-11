古山登隆：提高医美人士的技术水平和素质水平是重中之重

医美产业主角不是医生，而是每一位客人。根据每一位客人的需求，找出她最美的地方，设计出一个更美的形象，是我们作为整形医生的使命。所以认为除了技术以外，使用好的材料、做出好的设计这三项必不可少，通过这三项使客人达到她最理想的境界，这是医美应该做到的事情。

6月8日，成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都盛大开幕，本次大会邀请了来自世界各地的知名医疗美容专家。在大会现场，我们就见到了日本自由之丘整形医院的理事长古山登隆，并有幸对其进行了简单的采访。

古山登隆博士

古山登隆博士也向我们表达了自己对于中日两国医美行业相关合作的期待，古山登隆博士认为，医疗美容也是艺术学，因为大家都在追求美，尤其是中国人和日本人都属于亚洲人，和西方人的审美观念不太一样。现在中国大力发展医美行业，但我们知道虽然这个行业存在许多美好的梦想，但是也会有一些问题，比如不规范的问题或是技术上的参差不齐等，这些都可以通过教育的方式，使其变得更规范、更完善，其次，也可以通过技术的交流来改善。古山登隆博士也表示非常愿意将自己从业40余年的经验分享给中国的同道，希望中国的医美事业能够有一个更好的飞跃。

成都出台了针对医疗美容行业的扶持政策，这些政策势必会吸引大量投资、医院建设等，然而古山博士认为在成立医院之前，首先要提高医美人士的技术水平和素质水平，这个问题是非常重要的。古山博士在日本教育、培养医师方面拥有丰富的经验，因此，在他看来，不提升医师水平，建医院没有任何意义，古山博士也希望能在这一方面为中国尤其是成都这座城市做出一些贡献。

对于医疗美容市场的发展，古山博士也有自己的独特见解：日本如今的医美市场比较成熟，但20年前，也曾经历过比较混乱的阶段。古山博士表示，我们应该首先总结哪里错了，比如说也许是我们使用的材料不对，也许是我们注射方法不对，这些错误导致了消费者们的不满意。所以我们要先把这些错误的地方和大家一起进行总结交流，这样我们才能找到一个共同点，更进一步提高我们的水平。

最后，古山博士也和大家分享了自己对于医美的看法，他表示：医美产业主角不是医生，而是每一位客人。根据每一位客人的需求，找出她最美的地方，设计出一个更美的形象，是我们作为整形医生的使命。所以认为除了技术以外，使用好的材料、做出好的设计这三项必不可少，通过这三项使客人达到她最理想的境界，我认为这是医美应该做到的事情。