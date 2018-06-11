加强专业化建设，实现医美产业健康发展

一些世界级的大的医美产业公司已经进入到中国了，并且在中国市场上相当活跃，但是在欧洲有很多小型的、创新型的公司，他们拥有独家的技术，但是因为人手、资金以及文化的差异，并不能进入到中国。

6月8日，成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都拉开帷幕，此次盛会邀请了来自世界各地的多位专家。在大会现场，我们遇见了三位重量级嘉宾，他们分别是联合国教科文组织顾问、原联合国教科文组织微量元素研究院理事会主席、资深化学家Pokrovsky Alexander Nicolayevitch先生，联合国教科文组织微量元素研究院理事会副主席，俄罗斯Martinex公司、瑞士Suisselle公司创始人Mikhail Selyanin先生，欧洲技术转移联合会总裁Henrich Guntermann先生。面对新浪医美的镜头，三位专家向我们表达了自己的见解：

三位专家

Henrich Guntermann先生表示：首先中欧之间，医美差距不会太大，最主要的就是时间节点，因为中国医美起步比较晚，现在对我个人而言，最主要的就是要加强专业化的建设，在中国太多的人去做医美，然而做医美的这些人实际上资质并不够，有些非医生人员也去做医美，现在当务之急就是要制定一个标准，制定一个门槛，提高从业者的相关能力，在这基础之上，让医美行业健康发展。现在来说是刚开始的这样一个过程，假以时日，中国的医美行业会在高质量的标准，以及优质服务的基础上通过严格质量管控，让消费者更满意，最终实现健康发展。

亚洲人与欧洲人皮肤是完全不一样的，专家们对于亚洲人的皮肤是否有特殊的研究呢？对此Mikhail Selyanin先生表示，首先，作为俄罗斯人来说，俄罗斯一大半的国土分布在亚洲，其次作为俄罗斯最大的医疗美容公司的董事局主席，他也做了东方人和欧洲人皮肤的相关研究工作，并且他们的产品也已经做了非常好的见地。Mikhail Selyanin先生认为，现在为主要的问题是中国的市场需要国际上的合作和开发，他本人也很愿意将俄罗斯的技术、欧洲的技术共同利用起来。

我们知道国内产品和进口产品存在着不小的差价，对于这个现象，Henrich Guntermann先生表示，一些世界级的大的医美产业公司已经进入到中国了，并且在中国市场上相当活跃，但是在欧洲有很多小型的、创新型的公司，他们拥有独家的技术，但是因为人手、资金以及文化的差异，并不能进入到中国。现在中国提倡科学创新、创新创业，在这个基础上嫁接中国和欧洲的中小型企业对接，尤其是独门技术的引进，是一个很好的市场前景。技术转移合作是一个循序渐进的过程，中国技术产业从无到有发展的非常快，同样的，中国准备在医美产业开展国际化的合作，中国也是具备这样的能力的。

中国的医美产业起步虽然晚，但厚积薄发。例如中国科学论文的发表，每年以150%的速度增长，专利的申请也在一段时间内提高了7倍，在目前看来，中国保持着比较好的增长势头，所以我们今天在此举办了这样一个医美产业大会，相信在不久的将来，在中国的科研、人才、中国智慧的共同努力下，成都会成为一座真正的医美之都。