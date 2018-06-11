熊猛：行业正规才能给求美者带来更好的医疗美容服务

在成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛大会现场，我们采访到了四川美莱医学美容医院院长熊猛。面对新浪医美的镜头，他说出了自己感受：

熊猛

首先第一个，今天我们来的这个“医美之都”这个会，我们作为医美行业的从业者，我感到非常欣慰。我觉得政府主导来把我们这个行业的主导力量集中起来以后，第一有利于我们行业的正规化，第二呢可以使我们这个行业可以更快更有效地和国际接轨，才能给求美者和顾客提供最好的医疗美容服务。那么我觉得就是说，在政府的主导下，我们的从业人员集思广益，大家共同努力，把成都真正打造成全国闻名的、国际知名的医美之都，我觉得应该是非常容易实现的一个事情。那么美莱作为全国连锁的美容机构，已经有20年的历史，现在有26个城市都有美莱的医院，它在美容方面是一个很大的连锁机构。那么医美之都的打造对我们美莱来讲也是一个很好的契机，美莱希望通过这样的契机，能够为成都的医美作出应有的贡献。

应该说成都的医美历程也就是全国医美的发展的一个浓缩，而且非常具有典型。大概从十几年前，原来大家所说的医疗美容市场比较好的大概就两块，一个是西南市场，一个是东北市场，那么现在可能咱们西南这边的市场，特别是成都的市场，可能在全国来说都属于一枝独秀的这样一个地方。我觉得这么多年做下来的话，成都为什么能形成这么好的市场，一个呢就是我们的从业人员，大家能够共同地去自我约束，因为大家可能知道医美在某些时候可能有很多乱象，那么真正让这个行业能够正常、有序地发展，我觉得这个行业的从业者要特别地去自律。特别是比如说像我们美莱在5月份，专门推出了一个“正品联盟”，“正品联盟”是什么意思呢，就是跟我们的求美者承诺，我们的包括从植入体，比如隆胸的植入体和隆鼻的植入体，我们都会保证是经过严格检验的，绝对没有假货或者水货之类的东西。另外，我们所有从业的医生都是经过严格的认证，都是优中选优的；所有的耗材，包括一根针，都是有源可查的。这样能够给我们的求美者提供一个安全塑美的观念。包括我们的技术，现在我们在做的一个工作就是，把我们的每一项技术都让它标准化，让每个医生的每个操作都是标准化的操作，这样才能最大限度地保证求美者的安全。话说回来，只有安全以后，我们这个行业才会有很好的发展。

真正的医美之都，我们通过这样的大会，能够让从业者真正地去建设医美之都，我觉得会有这样几个表现。一个就是说成都真的形成这样的氛围，就像大家说去韩国整形，可能都跑到明洞那一条街，真正形成一个氛围，我觉得好像就是什么东西都扎堆卖。同行在一起有竞争，同时也是一个互相促进的过程。同时我觉得医美之都的打造是为我们的从业人员和从业机构提出了更高的要求，就是说要求你在更高的一个平台上去发挥更大的作用。第二，医美之都的打造为求美者带来了更好、更安全的技术，我相信，政府工作报告不是说我们要在2020年达到2000个亿吗，我相信经过几年的发展，成都真正能作为西南或者全国知名的医美之都，我觉得应该为期不远。求美者来求美，可能会首先想到来成都，我觉得是我们从业者的一个荣幸。