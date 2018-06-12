刘红梅：一个美好的开始在成都开启

此次成都国际医美大会，是在一个“美丽之都”召开的政府行为的研讨会，我觉得在美丽中国消费升级的时代是特别有必要的。原来中国医美是民间的、自发的行为，现在上升到国家、一个省非常大的政策层面，必将迎来我们自己医疗美容勃发的一个新的时代。

此次成都国际医美大会，是在一个“美丽之都”召开的政府行为的研讨会，我觉得在美丽中国消费升级的时代是特别有必要的。原来中国医美是民间的、自发的行为，现在上升到国家、一个省非常大的政策层面，必将迎来我们自己医疗美容勃发的一个新的时代。在这样一个政府行为的引领下，中国医美必将向规范、快速发展，这也同时是为广大民众造福的好事情。

刘红梅主任

1984年，我们医院做医疗美容，也叫美容外科医院。随后进入200年到现在，从最初的美容外科到非手术类别的转化与发展，过程中包括了医疗仪器的更新以及各项美容技术的升级。从原来的医疗行为变成了产业行为，越来越多的连锁机构在医美行业起到了引领作用，例如医生自主创业，都更新了医美行业或产业的新内容。在医美产业的进程中，我相信必将越来越规范化，同时竞争也必将越来越激烈。但这种竞争，我相信对越来越成熟的求美者应该是一个福音。因为和民众需求息息相关的更多技术、更多透明化的信息，在互联网时代会非常快捷地获知，这种越来越透明的背景下相信大众的接纳度会逐步增强，更多人在选择医生时，更多的是选择医生背后的技术。可以说，原来的医疗美容是粗放化经营，现在越来越多的美容医生会在循证医学上扩大国内外的交流，中国的医疗美容技术已经走在了世界的前列。我相信通过“医美之都”，政府引导下的升级，未来会越来越好。

我这次来参加的是科技创新与器官整复分会的成立，为什么要做科技创新？实质上我们在讲的一定是科技创新引领着一个时代或者说引领者一个行业。西医从扩展到细化的分科，再到现在又讲整合，如何跨科之间沟通交流，如何科技创新融合。为什么要做整合？因为人体是一个整体，美、医美是从面部的美容到身体的塑形，到现在所谓的私密美容，都将是整体密不可分的。例如目前，私密美容便聚集了妇科专家、泌尿专家、皮肤美容专家和美容外科的专家，大家在一起研究女性的私密健康，这样的整合就可以帮助我们更多临床研究的需要。还有在大会上所听到的一个叫“医美小镇”的崛起，这都是跨界的创新整合。

这一次是第一届成都国际医美大会，是一个新的开始，有开始就能有未来。我相信，一个美好的开始在成都开启！