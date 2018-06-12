孙家明：打好医美人才基础，顺应市场需求变化

从行业到产业的转变，是对医美领域极大的促进。曾经我们光注重技术的提高，但很多消费者并不了解技术情况，如果医美领域实现从行业到产业的转变，更多的消费者将有渠道了解医美技术的发展状况

在成都国际医美大会现场，我们采访到了武汉协和医院整形外科主任医师孙家明教授，针对目前医美市场的变化与行业的升级，他与我们分享了一些自己的看法：

孙家明

这几年医美市场的消费者需求发生了很大的变化。首先在常规手术里，以前是以隆胸为主，现在的隆胸手术从技术上来说更加完善，包括假体的选择范围和与人体的匹配性都得到了较大的改善，这得益于厂家假体技术的进步。另一方面是医生的技术，目前来讲，内窥镜越来越普及，直视下做手术比盲视下做手术更加安全。除了外表的美丽之外，现在的消费者越来越看重手术的安全性，这也促使医生从技术的角度为消费者的安全考虑。

另外，乳房整形领域也出现了很多新技术。除了从盲视到直视的技术转变之外，还有一些小的改进，比如缩小疤痕、使切口更加荫蔽、完善乳房的对称性等等。

从行业到产业的转变，是对医美领域极大的促进。曾经我们光注重技术的提高，但很多消费者并不了解技术情况，如果医美领域实现从行业到产业的转变，更多的消费者将有渠道了解医美技术的发展状况，实现信息对称，不至于走太多弯路，风险也将大大降低，消费者将是最终的受益者。

同时，从人才培养方面来讲，我建议有志于在医美行业发展的青年从本科读到博士，系统地了解整形知识，打好坚实的基础，这样才能实现长足的发展。