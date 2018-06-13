禚风麟：关注干细胞美容新风向，加快培养行业人才

医院对于医生培养投入很大，设立学习基金供医生到国外进修、学习和交流。通过这样的机会，让医生们了解国外医美市场，从而更有力地协助维护中国医美市场发展。医生是整个医美行业的出发点和落脚石，所以对医疗人才的培养是十分重要的。

在成都国际医美大会现场，我们采访到了北京医科大学附属北京友谊医院皮肤科禚风麟医生，她向我们介绍了医美领域干细胞美容方面的进展：

禚风麟医生

第一次来成都参加国际医美高峰论坛，我感到很震撼。之前我对成都的医美行业并没有深入的了解，来到这里之后，我发现成都在这方面的发展其实不亚于一线城市，这也使我感到有必要不断学习、充实自己，才能跟上医美行业的发展。此次大会中，我在干细胞与美容论坛中有讲座，我认为干细胞是医疗美容行业，包括整个抗衰行业，极有发展潜力的一个方向。在国外，干细胞用于治疗心力衰竭、肝脏衰竭、免疫系统疾病、红斑狼疮等都已经进入相关药物研发程序，但国内的干细胞治疗还在备案阶段，正在向上发展。此外，干细胞分泌的活性生长因子是在我国法律允许范围内的，我目前做的就是干细胞分泌因子在皮肤美容分泌的应用。在临床上我们观察到，干细胞分泌因子在皮肤年轻化、减轻眼周细纹、提亮肤色等方面有独到的优点。

关于大家所关心的人才培养，禚风麟医生也表达了自己的看法：作为一名激光美容医生，我认为医院对相关人才培养的力度很大，我本人今年就获得了学习基金和到美国学习的机会，我相信通过这次机会，我将进一步了解国际医美市场。医生是整个医美行业的出发点和落脚石，所以对医疗人才的培养是十分重要的。