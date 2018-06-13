孙秋宁：医美不是特权，而是普通人应该享受的治疗

医美行业从行业到产业的转变是非常有必要的，中国现在已经是世界第二美容大国，医美行业的规范化和正规化，也顺应了十九大精神，是人民美好生活的重要组成部分。

在成都国际医美大会现场，我们采访到了北京协和医院皮肤科主任医师孙秋宁教授，她和我们分享了一些看法和建议：

孙秋宁教授

参加这次大会，我感受良多。首先，我认为医美行业从行业到产业的转变是非常有必要的，中国现在已经是世界第二美容大国，医美行业的规范化和正规化，也顺应了十九大精神，是人民美好生活的重要组成部分。我在协和医院工作了将近34年，我认为医疗美容就是皮肤年轻化，或者说是面部年轻化，它不是整形不是美容，它是我们所有人都能享受到的一种治疗。美容也并不是特定人群的专属，我们周围的人都应该有这方面的知识，都应该接受到相关的宣传教育，或者是对这方面做出干预。比如青少年到了青春期会长一些痤疮，这时我们就应该即时进行干预，这也不一定就叫做美容，这只是进行预防和正确的护理。正常人在日常生活中难免遭受风吹日晒，皮肤就会老化，为了延缓皮肤老化的进度，激光、水光等都是有效的干预措施，也是很多人都应该享受到的治疗方法。

面部年轻化是一种综合的治疗，一些非整形的微整手段能有效改善皮肤质地，这次大会在微整形的学术部分也有很多交流，包括注射的部位、注射的剂量等等。同时还有注射前的解剖知识的培训，我认为这样的学术交流应该长期地、持续地进行下去，这对公私立医院的年轻医生、业内的各位医生，还有我这样的非手术治疗者都有很大的帮助。