蔡灵：安全行医，平等待客

医美机构发展的必备条件是安全。安全行医、规范行医，这是重中之重。对规范医生的操作和行为，还有对顾客适应症的把握上，都应该有非常高的要求。

在成都国际医美大会现场，我们采访到了成都艺星医疗美容医院技术院长蔡灵女士，她与我们分享了一些经验与看法：

蔡灵

“医美之都”的建立对整个整形行业，尤其是成都的整形行业，立了一个新的标杆。大家有了新的努力方向，这是让各大整形机构非常激动的一件事。虽然竞争可能会更加激烈，但另一方面也能提高医生和企业的水平。

在医美发展的新时期，艺星也有自己的独特优势。艺星是全国连锁的机构，在全国共有18家医院，我们一直注重技术和服务的提升，每个季度都有内部医生的交流学习活动，我相信这会让我们在竞争中起到标杆的作用。

我认为医美机构发展的必备条件是安全。安全行医、规范行医，这是重中之重。对规范医生的操作和行为，还有对顾客适应症的把握上，我们集团都有非常高的要求。另外，消费者对整形手术的接受度和审美上的改变也非常大，随着整形知识的普及，医生和求美者的沟通效率也大大提高了，这些都是我们面临的新的机遇。拿双眼皮手术来说，在前两年，顾客可能会拿着明星的照片要求我们做成那样，但今天的顾客更多的是要求我们做得自然，而不是一味做宽、做大，面对这种市场需求的变化，我们也推出了“6D明星眼”项目，术后就能能做到睁眼自然、闭眼无痕，完全跟天生的双眼皮一样。

同时，我们也平等对待不同消费层次的顾客，尊重每一个顾客的信任和选择，我相信面临新的形势与机遇，艺星与整个医美行业都会越来越好。