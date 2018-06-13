秦晓：整形审美新趋势，脂肪移植新机遇

脂肪胶里大量的干细胞能提高脂肪的血管化和再生功能，从而提高脂肪的存活率。通过脂肪胶和干细胞的运用，我们希望达到从皮肤层面到肌肉、脂肪和骨骼层面的全面改变，达到整体抗衰的效果。

在成都国际医美大会现场，我们采访到了四川华美紫馨医学美容医院脂肪移植中心主任秦晓女士，她和我们分享了一些从业经验：

秦晓

我从事整形美容行业已经有19年了，从硕士研究生阶段到博士研究生阶段一直都有接触脂肪移植。在华美工作的10年间，我也一直主攻脂肪移植，通过相关经验的积累和总结，我们对脂肪移植有了新的认识，不单停留在原来的填充层面，更达到了再生、修复和填充的结合。

简单来说，脂肪胶技术主要是针对皮肤浅层，通过脂肪胶的注射来达到皮肤再生和修复的作用。其原理是，脂肪胶里大量的干细胞能提高脂肪的血管化和再生功能，从而提高脂肪的存活率。通过脂肪胶和干细胞的运用，我们希望达到从皮肤层面到肌肉、脂肪和骨骼层面的全面改变，达到整体抗衰的效果。

今年开始，消费者的诉求从“网红脸”慢慢转变为自然美，不再特别要求立体感，这也是脂肪能发挥作用的地方。华美紫馨脂肪移植中心成立的初衷就在于支持脂肪移植类手术，提高脂肪移植效果，我们也想通过流程化的设计来达到最佳效果和提升时间效能。同时，我们在这个过程中积累的经验，也可以供同行交流学习。