专访华熙国际董事长赵燕:厚积薄发 中国品牌展现民族自信

第一届成都国际医美产业大会暨“医美之都”高峰论坛在成都世纪城国际展览中心盛大开幕，本次大会不仅吸引了国内外一流医疗美容专家，也为医美产业合作搭建了广阔的平台。

在这里新浪医美对华熙国际投资集团董事长赵燕女士进行了专访。对于本次大会的举办，赵燕女士指出，目前中国大城市的人均收入已经超过了8500美金，人们对于美的需求也是呈井喷状增长的，成都抓住了一个非常好的时机，适时推出这样一个医美产业大会，成立医美之都。

成都市政府为发展医美行业、成为医美之都，出台了很多非常优惠的政策，这些政策会把全国其他地方的优势资源往成都聚集，从而形成聚集效应。相信在未来的3到5年成都会成为中国的真正的名副其实的医美之都。成都本身就是一个有着巨大发展潜力的城市，华熙已将集团的一个核心文化体育产业项目——华熙LIVE.528落户成都锦江区。此外华熙在成都已开设了三家医美机构，此次成都建设医美之都，华熙集团也在研究是否将医美产品生产基地落户成都，打造一个全产业链的医美中心。

华熙生物

华熙国际投资集团作为一家集投资、运营及实体产业为一体的集团公司，在国内外已拥有八十余家公司，业务领域包含地产、文化体育、金融证券、生物科技等多个行业，其中华熙生物生产的润百颜玻尿酸，是首个获得中国食品药品监督管理局（CFDA）批准，用于美容整形的国产纯透明质酸填充剂。

作为龙头企业的领导者，赵燕女士对于中国医疗美容行业的高速发展也有自己的看法。中国的医美产业每年以30%~40%的速度高速增长，这在其他任何一个国家都是不可能的。但是由于增速过快，也暴露了目前存在的一些问题。赵燕女士认为，我国医美行业主要存在的问题，首先是专业医生数量严重不足，市场又大，导致优劣不齐，且太浮躁。第二是我们现在使用的医美产品大部分来源于国外，国产品牌非常少，且市场认知度有限，而进口产品正规渠道价格很高，所以就出现了大量的水货、假货。第三由于我国的医疗美容是最早进入市场化的医疗行业，大家普遍存在挣快钱的心理，整个行业较为混乱，且正规医疗机构审批手续复杂，使其许多从业人员望而却步，由此导致了大量无资质的黑诊所存在。

华熙国际投资集团董事长赵燕女士专访

对于如何打造中国品牌和产品，赵女士有独特的看法：第一要有自己的核心技术，并且企业要针对创新和品质持续地、不断投入，把基础打牢实，才能厚积薄发，拒绝浮躁、拒绝短期套利；第二要有很好的产品，质量是产品的生命，要对产品的质量有严格的把控，这样才能和国际上顶尖品牌的产品相竞争；第三要有优质的服务，服务是不可替代的，只有优质的服务才能让品牌具有持续的竞争力；基于以上三点，才能建立起我们对自有民族产品的自信，让消费者认知中国也能生产出世界品质的产品、并熟知她，进而产生忠诚度，这才是打造中国民族制造业、民族品牌应该有的态度。最后还要做好市场的培育推广工作，让行业从业者知道，我们可以给他们提供更好的选择，同时也要带动医生向消费者传达中国自主研发生产的产品与世界顶级产品媲美，甚至比其更好这个观念，大家一起来营造中国这个大市场，让中国的民族自信、文化自信能够通过中国创造的产品得到体现！

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