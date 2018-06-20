女子打玻尿酸致左眼失明获赔45万 非法行医者获刑

26岁漂亮女孩因为爱美打了一针玻尿酸，却导致一只眼睛失明，尽管女孩获赔45万元，同时没有医生执业资质的注射者也因犯非法行医罪，被判一年有期徒刑。

原文章标题：26岁女子打玻尿酸致左眼失明，注射者因非法行医赔款、获刑

26岁漂亮女孩因为爱美打了一针玻尿酸，却导致一只眼睛失明，尽管女孩获赔45万元，同时没有医生执业资质的注射者也因犯非法行医罪，被判一年有期徒刑，但这些均不足抵消给女孩造成终身残疾的遗憾。近年来，注射美容医疗事故时有发生，有些美容注射产品甚至是假冒伪劣产品。

事件

一针下去左眼失明

26岁的张佳是个漂亮开朗的女生，在辽宁大连经营一家生意不错的咖啡店。张佳有一个男朋友，两人已经到了谈婚论嫁的地步。

张佳幸福满满的生活遇到王红后戛然而止。王红从事微整形工作，两人偶然结识后，渐渐成为了朋友。2016年1月3日下午，张佳来到王红的店里谈事，这个店位于三八广场某小区，“当时她店里正好有顾客在，我就在店里等，大概4点钟左右，她店里的顾客都走了，她跟我说还剩下几支药剂，可以给我便宜点注射。”张佳表示，此前自己曾在王红的店里给下巴等部位做过微整形，而且见王红平时经常给其他顾客打针，所以没多想就同意了。

张佳表示，王红为其进行的是额头微整形，王红在张佳的额头上进行了麻药处理后，让张佳躺在床上，“当她用针管扎到眉弓的位置时，我能感觉到她在往里面推射药物，也就是一瞬间，我的左眼就什么也看不见了。”张佳说，当时她赶紧让王红把针拔出去，这一瞬间她看见针管带出了很多血喷在地上。

事发后，王红陪同张佳先后来到了大连铁路医院、大连医科大学附属第一医院进行救治，虽然经过了紧急处理，但张佳的眼睛始终无法看到光亮。张佳事后了解到，像这种注射玻尿酸的微整形，在注射时需要回抽一下，来证明有没有刺破血管。但王红估计是没有回抽，而是直接往里面推射药物，把她的动脉血管刺破了。

大连一家医院出示的诊断书上，显示张佳“左眼眼动脉阻塞”“左眼视网膜中央动脉阻塞”。由于病情严重，张佳又从大连转至北京一家权威医院进行手术治疗，但眼睛依旧没有复明。

判决

非法行医被判一年

2017年11月16日，检察机关以犯非法行医罪对王红提起公诉。中山区人民法院于2018年4月17日、5月15日公开开庭审理了本案。

法院审理查明，王红在没有医生执业资质并没有经营美容业务资质的情况下，租赁中山区明泽街某房间，通过陌陌、微信等聊天软件对外发布注射玻尿酸美容的广告，招揽生意。张佳多次到王红租赁的房屋处注射玻尿酸。

2016年1月3日16时许，王红给张佳额头注射玻尿酸美容，导致张佳左眼失明，经辽宁学苑司法鉴定中心鉴定相当于三级甲等医疗事故，构成六级伤残等级、属未取得医生执业资格的人非法行医，造成就诊人轻度残疾，系情节严重。

本案在审理期间，王红的亲属与张佳于2018年4月18日达成和解协议书，共计赔偿张佳45万元，张佳不再追究被告人的民事责任，对王红的行为表示谅解。

法院认为，王红未取得医生执业资格非法行医，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序，已构成非法行医罪。王红案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法应从轻处罚。被害人明知王红没有取得医生执业资格而前去接受美容治疗，对其受到的伤害负有一定的过错，故依法应酌情减轻对被告人的处罚。王红系初犯、偶犯，积极缴纳罚金，依法应酌情从轻处罚。

近日，法院判决王红犯非法行医罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。

新闻延伸

注射美容致失明时有发生

记者了解到，近年来，因注射玻尿酸导致失明的案例时 有 发生。2017年11月份，我市两名年轻女孩小丽和小美从网上购买了玻尿酸互相注射，两人此前不仅互相注射过玻尿酸，还给其他人注射过，幸运的是并没有出事儿。

这次一针下去后，小丽大声喊疼，而且眼睛开始模糊，两人赶紧到医院就医。小丽到医院时，额头上有比较明显的血点，皮肤出现坏死的现象。经过检查，确诊小丽在注射玻尿酸时针误扎到了血管里。幸运的是，小丽这一针当时打到了非常小的侧支动脉里，而且当时为她打针的小美力量比较小，而且推进的量也比较少，如果当时针再往下扎一点，或者再注射哪怕0.01毫升的玻尿酸，都极有可能触碰到视网膜中央动脉，引起栓塞，就会导致直接失明，那么后果不堪设想。

专家表示，注射玻尿酸之所以可能会导致失明，这是因为眼球血管和面部血管是相通的，玻尿酸以及自体脂肪等填充物一旦注射进入血管神经丰富的区域，这些填充物容易随着血液跑到眼动脉里，从而堵塞视网膜中央动脉，阻断了输送眼球的血液和营养供应。

专家介绍，人的面部有多个血管丰富区域，而且这些血管是相通的，如不慎将填充物直接注射入或过快注射压力过大导致填充物渗入血液循环，则黏稠的填充物可能在血液中形成血栓，阻塞视网膜中央动脉。视网膜中央动脉阻塞一旦发生，患者几分钟内便可失去光感。所以，如果患者出现这种情况，应尽快到正规医院进行血管扩张等紧急救治，否则眼睛复明的可能性将微乎其微。

（文中人物均为化名）

来源：半岛晨报、海力网