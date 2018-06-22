“纳米晶片”跨界美容领域 将重新定义全球护肤新概念

纳米晶片已被运用于临床医学多年，是一项十分成熟的技术，它让注射疼痛成为历史，让皮肤吸收不再是难题。

近日，全球美容护肤领域刮起一阵“黑科技”浪潮，一款媲美微整形的美容产品将于不久的将来惊喜上市。业内专家认为，它的上市将打破传统护肤行业瓶颈，重新定义全球护肤新概念，为护肤界带来顶尖的护肤潮流。

据知情人士介绍，这款具有颠覆性的美容产品的珍贵之处在于其核心科技“纳米晶片”，而它所有材料及制作工艺都出自美国硅谷。

众所周知，美国硅谷诞生了英特尔、苹果公司、谷歌、脸书、雅虎等全世界80%的高科技企业，因此，纳米晶片的创世不可小觑。它早在2011年就获得美国硅谷年度创业大赛第一名，在2012年获得美国HBA全球美容化妆品展美容工具类前三名，是八位世界级科研人员从多专业多维度，全程CGMP标准管控，潜心钻研十五年的品质与安全结晶。

目前，纳米晶片已被运用于临床医学多年，是一项十分成熟的技术，它让注射疼痛成为历史，让皮肤吸收不再是难题，它拥有上百位顶尖的皮肤科权威专家为其论证护航，拥有16项发明专利的独家授权，更得到中国863计划重大专利重点支持。

随着全球颜值时代到来，在“轻医美”主流趋势下，目前，纳米晶片已从医学界成功跨界到美容护肤界领域。它能够有效打破传统护肤步骤繁琐、见效慢的局限，定点定量定位将养分导入肌肤，具备快、准、美的强大功效，并且安全无创、高效无痕。

据了解，这款“美国硅谷黑科技”产品还未上市已受到行业瞩目，更被福布斯全球经济栏目、中央电视台等国内外媒体追踪报道，风光无限！它是否真如报道的那么强大，能重新定义全球护肤新概念，还需拭目以待！