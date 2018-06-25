艺星医美赴港上市 曾涉医疗纠纷 多起诉讼未完结

在不孕不育、皮肤性病领域广泛布局并饱受非议的同时，“莆田系”民营资本再下一城。莆田陈氏家族携旗下整容医院冲刺港股。若顺利成行，艺星医美将成为莆田系第一家整容业务上市平台。

6月15日，艺星医疗美容有限公司（下称“艺星医美”）向港交所递交上市申请。招股书显示，公司实控人为董事长陈国兴，副董事长、总裁陈国雄，这两者出身自“莆田系四大家族”之一的陈氏家族。

2009年，艺星医美以维纳斯医疗美容有限公司的名称在浙江杭州成立，2010年6月，公司收购上海艺星全部股权，开始以艺星品牌进入医疗美容服务行业，同年10月，公司名称改为艺星医疗美容有限公司。

从业绩上看，艺星医美的营业总收入和净利润都十分可观。超高毛利的背后，是艺星在广告宣传上的“不遗余力”。近年来，公司推广及营销开支从8759万元激增至2亿元。与此同时，天眼查信息显示，在消费者最关注的医疗安全领域，艺星医美的杭州分院曾因医疗纠纷被法院判决赔偿患者4万元，该案患者诉称，艺星医美的杭州分院对她“造成无法补救的严重后果”。目前，艺星仍有多个官司未完结。

6月22日、24日，记者多次致电艺星医美，暂未得到回复。

净利润两年增长近9倍，毛利率超50%

艺星医美的业绩亮眼，公司营业总收入从2015年的4.05亿元增加至2017年的10.37亿元，复合增长率达60%，而净利润则从1298.1万元增至1.14亿元，两年间增长近9倍。

招股书显示，艺星医美的收益主要源自于美容外科医疗美容服务，包括整形手术、注射、美容皮肤科服务等。从主营业务来看，2017年，整形手术服务收益占总收益47.8%，注射医美收益占比38.3%，美容皮肤收益占13.4%。

从毛利水平上来看，2015年至2016年公司毛利率从50.4%上升到54.2%，2017年又回落至53.3%，但公司整体毛利率高于同行水平。

目前，艺星医美在中国已经拥有并经营15家医疗美容机构，从成立时间来看，上海艺星、武汉艺星、长沙艺星、杭州艺星等分店成立已有7-13年。2014年，艺星医美迅速扩张，在合肥等4个城市开店，而2015年一年期间，北京艺星、重庆艺星、西安艺星、昆明艺星先后开业。不过在此之后，艺星医美的扩张速度慢了下来，根据公司公布数据，最近3年，艺星医美都未曾再开新店。

从艺星医美的发展历程来看，上海艺星是公司成立的第一家分店，根据中国经营报2016年6月报道，上海正是莆田系资本运作、资产腾挪的重心。据称，艺星医美背后的莆田系陈氏家族2002年在上海注册第一家医院上海闵行虹桥医院。之后，又在2003年注册上海健桥医院、上海美迪亚医院等。报道提出，截至2015年，陈氏在上海地区的产业已形成医院、医药研发、房地产、医疗美容、金融五大板块。

与艺星医美深陷侵权泥潭相似的是，陈氏在上海的数家医院也被多次卷入虚假广告的争议。在百度搜索上海健桥医院后，关于医院虚假宣传的投诉贴纷纷弹出。而2016年3月，上海市闵行区卫计委公布行政处罚信息显示，上海美迪雅医院投资集团有限公司因未取得《医疗机构执业许可证》发布医疗广告，被处以2000元罚款。

整容项目“薄利多销”，客户数量翻倍

艺星医美的高速发展离不开我国消费者对医疗美容服务需求增长。招股书提供的数据显示，中国接受医疗美容治疗的人数在2013年为660万人次，到了2017年增加至1630万人次，年化复合增长率为25.4%。

在这种背景下，艺星医美不断筹建医院，下调诊疗费用，走上“薄利多销”之路。

招股书显示，2017年，艺星医美整形手术的平均费用从2016年的6249.5元下降到5755.8元，而人数却由2016年的5.1万人上升至8.6万人；注射医美的平均费用从2016年的3457.6元下降到2707.1元，人数却由2016年的7.8万人倍增至14.7万人。

从整体收益上来看，整形手术的收益由2016年的3.16亿元上升57%至4.96亿元，注射医美的收益由2016年的2.7亿元增加46.8%至3.97亿元。

6月24日，新京报记者走访了位于北京的一家艺星医美机构，在填写了姓名、电话、咨询项目等资料后，该机构工作人员向记者推销多种医美整形套餐。

该机构工作人员称，注射玻尿酸的价格从1千元至1万元不等，原价10800元/支的玻尿酸正在做活动，价格低至首支3988元，如果再购买，只收4290元/支。

尽管事先记者强调仅仅是预约咨询，工作人员仍多次劝记者当天就注射玻尿酸。

在公司点评平台看准网上，多位职工在点评艺星医美集团时提到，公司拥有专门的晋升渠道，可以竞聘上岗，但人员流动性大，大部分人做半年就会离职或者调岗，还有一位用户在6月13日留言称，“大部分的领导都是莆田人。”

不过，内部员工在透露公司“淘汰严重”、“流动性大”的同时，还表示，能否招到及留用足够数量的合格医生也是艺星医美需要考虑的。公司在招股书中称，招募合格医生的竞争激烈，而医生择业考虑的因素主要包括医院的声誉和文化、管理效率、求诊人数、薪酬等，对于其中一项或多项因素，艺星医美的竞争力可能不如其他机构。

在2015年、2016年和2017年，艺星医美的雇员福利开支总额分别占同期收益总额的23.2%、20.2%和20.9%。

分支机构曾因医疗纠纷被判赔偿

作为“莆田系”的医疗集团，专业性与风险性是外界颇为关注的问题。

艺星医美称，“我们在经营过程中可能成为客户投诉及诉讼的对象，这可能会招致费用的支出，并对我们的品牌形象、声誉及经营业绩产生不利影响”。

招股书显示，截至今年5月31日，艺星医美在北京、上海、温州、大连、重庆等地均拥有医疗美容机构，其中杭州艺星的医生人数有30人，是招股书中提到的15个城市分支机构中最多的。

从收益来看，2017年，杭州艺星医美为集团贡献的收益是1.09亿元，占集团总收益的10.6%，2016年和2015年，杭州艺星医美也都是收益贡献占比前三的分支机构。

天眼查数据显示，2016年5月，杭州艺星医美医院与患者黄某的医疗纠纷案审理终结。一审判决书显示，原告黄某2013年12月在杭州艺星医美医院进行“XX悬吊术”的手术。黄某认为，该医院在知道手术失败的情况下，没有采取补救措施，继续对她进行欺骗，让她相信凭借医院的医疗技术能够对失败的手术进行修复治疗，以致延误了最佳的治疗时机，给其身体造成无法补救的严重后果。黄某请求医院赔偿损失共计204万余元。

法院判定，被告艺星医美医院存在医疗过错，故应承担相应的民事责任。最终，杭州艺星医美医院被判赔偿黄某4万余元。

截至目前，艺星医美集团用于解决客户投诉及医疗纠纷的赔偿总额为300万元。集团称，医疗美容服务行业的客户们对服务固有风险持谨慎态度，因此，对有关这一行业的任何负面评论、报告或者指控颇为敏感，如果媒体出现有关任何医疗美容服务提供商的事故等，都可能导致服务市况大幅下跌，整个行业包括集团在内的参与者均会遭受名誉损害，继而或会导致业务、经营业绩、前景等受到不利影响。

除了医疗纠纷外，艺星医美还深陷第三方提起的肖像权及知识产权侵权或盗用索偿等纠纷中。根据招股书披露，已经有若干客户和名人提出针对艺星医美的指控，称公司使用他们的照片侵犯了他们的肖像权。

招股书显示，截至目前，艺星医美已经有77宗肖像纠纷，其中包括72宗已经通过支付总赔偿约人民币260万元解决纠纷。尚未解决的5宗肖像纠纷提出的赔偿额为71.35万元。