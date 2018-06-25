医美行业整合加速:海医悦美加入秀域集团

2018年6月24日下午，由秀域集团携手北京海医悦美医疗美容联合举办的《未来·更美，秀域携手海医悦美即海医悦美两周年庆典》在北京海淀区隆重举行。中国美容行业大型连锁直营机构秀域携手在行业内皮肤美容服务领域具有优势的机构海医悦美，强强联手，共创生活美容+新时代。

本次发布会即是海医悦美成立两周年的成立大会，也是海医悦美加入秀域集团的发布会。秀域集团成立于2005年，发展至今拥有900多家直营美容院，20多家春语门诊，台湾内衣工厂等，此次海医悦美的加入，对于秀域来说更是如虎添翼。

海医悦美医疗美容门诊部（下文简称海医悦美）前身是海军总医院医学美容整形中心，成立于1990年，是国内较早开展整形美容的医疗机构。28年来，经过一代又一代海医人的不懈努力，已经发展成为全国知名的医美整形品牌。在专家团队、技术储备、医疗设备、医护素质和服务体系上，均名列行业前茅。2016年海军总医院医学美容整形中心整体迁移至紫竹院公园内，并改名为海医悦美医疗美容门诊部。

秀域集团董事长李晓宁女士说，海医悦美的价值观和秀域集团的价值观一致，多年来一直致力于安全、有效、价效比合理的医疗美容服务，为顾客创造长期的美丽和极高的满意度。所以才有了这次合作。

秀域集团旗下春语医疗总院长洪伟强调，海医悦美在注射手术方面更以自然、安全为最重要的原则，海医悦美的医疗所长和春语的未来发展核心方向是一致的。海医悦美团队加入秀域集团，对整个集团在医疗美容专业发展线上，提供了巨大的专家力量，让秀域集团如虎添翼。

海医悦美院长赵紫电表示，海医悦美28年的专业医疗经验，对春语的高速成长有着巨大的意义，秀域集团的顾客资源连锁化管理经验，又对海医悦美的自身成长提供了更大的支持。海医悦美加入了秀域集团，双方强强联手，优势互补，行业整合能力再次升级，必将谱写新的篇章。