新医美艺术节 寻回美业艺术灵魂 定义医美全新未来

6月18日，正值端午佳节，由新医美艺术节组委会主办的618新医美艺术节在广州隆重拉开帷幕，千人盛典，名企云集。来自美业相关的各领域领袖精英、行业智库齐聚广州，就中国医美行业发展未来这一重大话题进行同台论道。大会以“洞见·未来”为主题，站在战略高度重新定义医美，持续探索医美新道路，以艺术之名展望医美行业的美好未来。

广州远信集团董事长/创始人凌远强先生致辞

关于医美下一步的走向，众专家一致认为将由艺术指引行业前进。基于这一战略观点，中华化妆师联合会会长、北京奥运会闭幕式造型总设计师君君老师受邀为大会操刀，呈现一场让观众能体验过去、感受现在、洞见未来的医美艺术大秀——《雕刻时光》。“当医美跨界艺术”，君君老师对这一主题的解读和诠释相当到位，使得这场艺术大秀并不流于表面，而是具备深层次的意义内涵，足以唤醒行业对美与艺术的又一次思考。

现场盛况

整合技术与艺术 赋能行业进步突破

作为享誉中国的美业盛事，本着 “大美兴国”为办会出发点，618新医美艺术节以一场兼具美学素养和思想内涵的艺术大秀为表达载体，展示医美的未来取决于艺术审美的进步，美学比例的把握，以及为每个人的个性定制属于自己独特的美。

这场医美的艺术跨界，力求带给与会者更多关于“美”的感性启发和艺术素养，更旨在引导医美行业的领导者和创始人跳出行业固有思维，站在更宽广、更整合的维度去看待这个行业，重新思考艺术对于医美的意义，从而促进医美与艺术的联合，为行业的进步带来更多突破。正如广州远想生物科技有限公司总经理陈玉容女士所言：“让大家对于美的认知有一定的启迪和影响，这就是我们做这场艺术大秀的意义所在。”

广州远想生物科技有限公司总经理陈玉容女士

医美跨界艺术大秀： 医美艺术的前世、今生和未来

这场联结医美与艺术的视听大秀以精妙的艺术语言展示了医美及美的艺术的前世今生，并对医美的未来赋予丰富而美好的设想和期待，在色彩和元素上运用上都极富想象力和创造力，为观众呈献了一场前所未有的艺术体验。

医美跨界艺术大秀

在君君老师眼里，医美可追溯到古希腊、古罗马以及文艺复兴时期的人体雕塑，其形态之美便是和谐美学的最佳体现。“雕塑石头与雕塑人体，我们殊途同归”，表明艺术跟技术相结合，才能真正为每个人带来属于个性特点的美。君君老师认为现代医美正在为大家塑造大美。所有美的力量都会使人向上，快乐和感受到生活的美好，这个便是真正的大美。作为为世人带来美的行业，医美有着深远的艺术根源，医美人都是极有情怀并且一直为之行善。

对于医美的未来，君君老师以艺术的形式给出了自己的观点：全方位的，有创造性的，洋溢着生机的，充满无限可能性的。像人工智能和大数据的应用等，使得医美行业的发展有更多可能性，这也是医美行业的魅力所在。

中华化妆师联合会会长、北京奥运会闭幕式造型总设计师君君老师讲话

作为美的传播者之一，医美设计师需要怎样的技术与素质？面对媒体这一问题，君君老师就以“网红脸”为例深入浅出地阐述了观点：能做出好看的网红脸，医生的技术还是挺棒的。但是为什么觉得视觉疲劳，已经分不清楚谁是谁？这就是对艺术审美的缺失。尤其是今天消费者的审美能力也在提高，培养和提升医美工作者的审美能力与艺术素养显得尤为重要。而如何提高审美能力，君君老师建议医美工作者要培养学习的能力，从生活中、艺术作品中去感受时尚和美，并把对美学的认知和当下的流行做结合。

凌远强先生与君君老师接受采访

“美不但是技术，而且是需要艺术去承载的事情，” 董事长凌远强先生强调艺术之于医美发展的作用之大，“我们希望通过这次的大会，能够启发我们的同行在未来我们从事医美这个路上能够加深一个纬度，促动整个行业能够把我们的经营变得更多维度。”