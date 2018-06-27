整形需谨慎 女子在河南整形美容医院隆胸险丧命

俗话说爱美之心人皆有之，有人认为如果想变得更完美，可以去医院“补救”下，但是，整形这事一定要慎重。

近日，22岁的小齐在鬼门关走了一遭，就因为她在整形美容医院做了个隆胸手术，这是怎么回事呢？

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俗话说爱美之心人皆有之，有人认为如果想变得更完美，可以去医院“补救”下。但是，整形这事一定要慎重。

小齐今年22岁，提起两个月前的那场手术，至今仍让她心有余悸。原来，为了让自己更完美，4月15号，小齐来到了河南整形美容医院。

可是让小齐没有想到的是，隆胸手术后，身体就出现了问题。

在用了镇痛棒咬牙坚持了一天后，小齐再也坚持不住了。随即，河南整形美容医院将小齐送到了郑州颐和医院进行抢救，期间还被下达了病危通知书。

所幸的是，经过医院抢救，最终小齐转危为安。

从医院的诊断证明书上可以看到，小齐被初步诊断为：左全肺不张呼吸衰竭；肺部感染；双侧胸部乳腺假体术后。

为了做这次手术，小齐并没有告诉家人。

一次隆胸手术，差点要了命，虽然目前身体无大碍，但是小齐仍有担心。

小齐说，事发后河南整形美容医院垫付了医药费，后续问题就没了下文。

那么，事情是否真如小齐所说呢？对此，河南整形美容医院又会作何解释呢？

这名负责人表示，究竟是为何导致患者术后出现问题，他也不清楚，但是对于此事，医院的态度是积极的。

而对于后续的赔偿事宜，这名负责人表示，医院也会积极与患者进行协商。

在栏目法律顾问的建议下，小齐的父亲表示愿意和医院协商解决下一步赔偿事宜。

同时，经历了此事，小齐对美也有了重新的认识。