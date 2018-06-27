一些不法分子为牟取利益，在无相应资质的情况下，非法制售、使用注射用透明质酸钠、肉毒毒素等药品、医疗器械，致使危害消费者健康的事件时有发生。

盲目进行美容注射当心毁容

杨蔚然 尹邦浩 梅旸

指导专家 谢林彬

长沙市卫生计生综合监督执法局医疗卫生监督科科长

升学季、毕业季来临，不少美容机构和医院的整形科开始忙碌起来。部分学生忙着整容增颜值，一些大学毕业生也赶着“变脸”找工作，“微整形”一时间成不少年轻人暑期的热门之选。整容是否就能找到好工作？盲目整形会有哪些风险？

长沙市卫生计生综合监督执法局医疗卫生监督科科长谢林彬介绍，越来越多的消费者选择注射透明质酸钠（即玻尿酸）、胶原蛋白、肉毒毒素等进行“微整形”医疗美容。其中一些不法分子为牟取利益，在无相应资质的情况下，非法制售、使用注射用透明质酸钠、肉毒毒素等药品、医疗器械，致使危害消费者健康的事件时有发生。

近年来，各有关部门密切配合，开展了一系列专项整治行动，不断加大监管力度，依法严肃查处违法违规行为，取得了一定成效。2017年5月至2018年4月，为进一步维护消费者合法权益，保护人民健康，国家卫生计生委（原）、中央网信办、公安部、人力资源和社会保障部、海关总署等部门联合开展了严厉打击非法医疗美容专项行动，取得了良好成效。

防范之一

查看医疗美容机构及从业人员资质证明

[典型案例]2016年7月，林女士在一民宅里进行了肉毒毒素注射，结果打完后，不但没有看到瘦脸除皱的效果，还造成了面部神经受损，脸肿嘴歪。

随即，林女士向当地卫生计生行政部门投诉，举报为其实施肉毒毒素注射的李某。经查，在民宅里经营的机构，未取得《医疗机构执业许可证》，实施注射的人员李某也未取得相应的《医师资格证书》及《医师执业证书》，当地卫生计生行政部门依法对李某非法行医的违法行为给予了行政处罚。

[专家提示]林女士的案例告诫我们，进行医疗美容时，首先应查看医疗美容机构资质及从业人员资质证明。

美容注射是医疗美容的一种方法，同时，注射用修饰透明质酸钠凝胶的产品，仅限于在国家正式批准的医疗机构中、由具有相关专业医师资质的人员，严格按照产品使用说明书的要求使用。

药品批发企业只能将A型肉毒毒素制剂销售给取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构或医疗美容机构。因此，实施注射操作的场地，应当是取得《医疗机构执业许可证》的正规医疗机构或医疗美容机构，实施注射操作的人员应当是取得《医师资格证书》及《医师执业证书》的执业医师。

市民可通过国家卫生健康委员会官网、“长沙医疗”微信公众号等可靠途径，查询实施美容注射的机构和人员的资质。

防范之二

查看美容产品的中文标志

[典型案例]王女士为了让自己的五官更为立体，在朋友的介绍下，前不久走进了一家美容整形工作室，先后在额头、下巴、颧骨等多个部位注射了玻尿酸进行“微整形”。

没想到的是，“微整形”不但没变漂亮，整个脸反而开始红肿、痛痒。出现不适后，王女士第一时间联系了为她实施注射的美容整形工作室，但始终没有得到明确答复。随后，王女士向当地卫生计生综合监督执法机构举报。

[专家提示]执法人员在现场检查时，发现该美容整形工作室使用的玻尿酸无任何中文标志，经当地市场管理部门鉴定，现场发现的玻尿酸均为假药、劣药，最后，当地卫生计生行政部门依法责令当事人立即停止执业活动，并将案件移送公安机关，追究其刑事责任。

王女士的案例告诫我们，进行医疗美容前，一定要查看美容产品的中文标志。要掌握一点，美容产品说明书、标签和包装标识文字内容，必须是使用中文的，可以附加其他文种。况且中文的使用，还应当符合国家通用的语言文字规范。

防范之三

查看美容产品的准入及有效期限

[典型案例]2017年2月，李女士外出时，遇到几名身着白大褂的工作人员，声称可以免费帮她文眉。李女士想，不花一分钱可变得更漂亮，当然是好事。随后，她跟着对方来到了该美容机构进行文眉。一边做，工作人员便一边开始游说她注射韩国肉毒毒素除皱。就这样，1个小时下来，稀里糊涂中，她的眼周里被注射了所谓“韩国进口”的A型肉毒毒素。

本来是想除皱纹的，但到头来，没想到皱纹没除去，李女士因此而导致左眼失明，留下终身遗憾。李女士来到当地卫计监督执法局投诉举报了该美容机构。

[专家提示]之后，4名执法人员来到被投诉的美容机构进行监督检查，发现现场冰箱内查获的肉毒毒素无进口药品注册证号，在询问中，对为李女士注射肉毒毒素的事实，该机构负责人刘某及其聘请的非法行医人员，均当场供认不讳。

后经当地食品药品监督部门确认，该机构为李女士注射用的A型肉毒毒素均是假药。卫计监督执法部门依法对该美容机构非法行医的行为予以查处。

李女士的案例告诫我们，医疗美容前一定要查看准入及有效期限。美容注射产品的说明书、标签和包装上，应标明医疗器械注册证书编号、有效期限及生产日期，注射用修饰透明质酸钠凝胶（玻尿酸）包装上，会有医疗器械注册证书编号字样。A型肉毒毒素中，国产衡力包装上会有“国药准字S10970037”等药品批准文号字样。

名词解释

何谓玻尿酸和A型肉毒毒素

美容注射是医疗美容的一种方法，是利用注射的方法将生物材料或人工合成生物兼容性材料注射入真皮层或皮下，通过不同的作用机理达到减少皮肤皱褶或塑型的一种医疗美容方法。目前市场上用于美容注射的产品主要有两种：

1。注射用修饰透明质酸钠凝胶。俗称“玻尿酸”，须按照第三类医疗器械进行审批和监管，其主要成分是透明质酸钠。主要用途是隆鼻、隆颏、隆颞、丰唇、填充苹果肌、矫正鼻唇沟皱纹等。当前，医疗美容市场使用的透明质酸多为交联的透明质酸。国内常见的透明质酸进口品牌有瑞蓝2号、怡荷（伊婉）、艾莉薇、乔雅登等；国产品牌有润百颜、海薇、舒颜、逸美EME、宝尼达、爱芙莱、法思丽、肤美登等。

2.A型肉毒毒素。目前国内经国家食品药品监督管理总局产品注册批准的注射用A型肉毒毒素只有两种，一种是由美国艾尔建公司生产的保妥适；另一种是由兰州生物制品研究所生产的衡力。A型肉毒毒素通过作用于胆碱能锻炼神经的末梢，可达到瘦脸、除皱的目的。

温馨提示

5类人不能使用

肉毒毒素去皱美容

当卫计监督执法人员实地检查一些美容院和私人美容工作室时，发现其实际情况令人担忧。不少私人美容工作室的环境非常简陋，摆上几张床和几台机器，就能为客人完成文眉、文眼线的工作。同时，还有不少商家声称自己拥有进口针剂，能帮助客人做“一针瘦脸”等美容项目。当执法人员问其工作人员的从业资质时，许多店家却含糊其词。

同时，从以上典型案例可看出，市民在非法场所进行注射美容，更容易遭遇不正规产品的伤害，其危害性体现在：

一是产品无保障。若假货灭菌不完全，易引发感染；有些假的注射用修饰透明质酸钠凝胶无法吸收，易引起肉芽肿等症状。

二是从业人员无资质。操作人员不具备相应的医学常识，一方面，对人体面部结构不熟悉，极易造成面部神经受损或血管栓塞；另一方面，不能正确认知肉毒毒素的不良反应及掌握抢救知识。肉毒毒素又称为肉毒杆菌内毒素，具有很强的神经毒性。而且，孕妇、哺乳期妇女；重症肌无力症、多发性硬化症患者；上睑下垂患者；身体非常瘦弱，有心、肝、肾等内脏疾病的人；过敏体质者等5类人不能使用肉毒毒素去皱美容。

三是现场安全设备不齐全。无相应的抢救设备和抢救能力。

在此，长沙市卫生计生综合监督执法局温馨提示广大爱美人士：美容注射，请选择正规医疗美容机构，选用正规产品。同时，在美容过程中，请保留好相关凭证。如在美容过程中发现有违法行为，请及时向当地卫生计生行政等部门举报。