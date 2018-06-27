递交上市申请的的艺星医美 存在77宗肖像权纠纷

来源北京商报

北京商报讯 （记者 郭秀娟 姚倩）日前，私立医疗美容连锁集团艺星医疗美容（以下简称“艺星医美”）向港交所递交了主板上市申请。

艺星医美成立于2009年10月，实控人为莆田“医疗四大家族”之一的陈国雄、陈国兴兄弟。2015-2016年，艺星医美分别实现营业收入4.05亿元、7.23亿元。到 2017 年，实现营收 10.37 亿元、净利润 1.13 亿元。

艺星医美的主营业务主要有两种，一种是美容外科医疗美容服务（包括整形手术医疗美容服务和注射医疗美容服务），另一种是美容皮肤科医疗美容服务。根据招股书数据，整形手术、注射这两项目2017年实现收入合计8.93亿元，占营业收入的86%。其中，整形手术实现收入4.96亿元，占营业收入的47.8%。

不过，收入逐年增加的背后却是纠纷众多。招股书显示，艺星医美存在77宗肖像权纠纷，其中包括72宗已经通过支付总赔偿约260万元人民币解决纠纷。尚未解决的5宗肖像纠纷提出的赔偿额为71.35万元。此外，艺星医美还存在30项医疗广告违规以及4宗医疗事故。资料显示，艺星医美近年来在罚款、纠纷方面的开支不断上升，2017年在这方面的支出达到331万元，同比上涨59%。

艺星医美也在招股书中表示，在经营过程中可能成为客户投诉及诉讼的对象，这可能会招致费用的支出，并对艺星医美的品牌形象、声誉及经营业绩产生不利影响。