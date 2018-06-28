光莆股份切入医美行业 10倍溢价控股军美医院

来源于：证券时报记者 李映泉

6月27日晚间，光莆股份发布公告称，公司全资子公司厦门哈夭德拟3978万元收购军美医院51%股权，借此切入医学美容行业。

公告显示，军美医院成立于2018年1月，注册资本600万元，拥有医疗机构执业许可证，诊疗科目包括医疗美容科、美容外科、美容牙科、美容皮肤科等多个科目。

从经营数据来看，军美医院在2018年1-5月实现营业收入852.90万元，净利润106.13万元，截至2018年5月31日，净资产为706.13万元。交易对方承诺，军美医院在2018年至2020年对应实现的税后净利润分别不低于450万元元、750万元和850万元。

在本次收购交易中，评估机构对军美医院100%股份的评估值为8014.06万元，较其净资产溢价10.35倍。

作为一家从事主营LED照明及LED应用关键零部件的企业，光莆股份缘何跨界收购一家美容医院？原来，公司与美容行业还有所关联。

公告显示，公司现已申请特种LED照明10多项专利，特种LED产品中的美容灯具、智能灯具可应用于美容服务中，为公司在医学美容方面的发展提供新型技术支持。

光莆股份表示，上市以来，公司制定了“大健康+大消费”的长期发展战略。经过多次、积极深入调研医美行业发展现状和医美行业公司运营模式，确定逐步布局“医美”作为实施“大健康+大消费”战略的重要路径，并于2018年5月投资设立了全资子公司厦门哈夭德用于发展医学美容大健康项目。

公司指出，医学美容为近年来蓬勃发展的产业，具有数千亿市场容量并持续增长。此次收购军美医院股权，符合公司的发展战略及长远规划，标志着公司医美产业布局踏出第一步，并取得阶段性成果。未来公司将通过收购、自建等多种方式，进一步提升公司在高端医美领域的实力，积极打造医美行业品牌。

证券时报·e公司记者注意到，上市公司涉足美容行业，在A股也并非没有先例。早在2015年，朗姿股份就宣布入股韩国医疗美容机构DMG，切入了医美行业。

到了2017年，朗姿股份又宣布以超过3亿元资金控股收购了“米兰柏羽”和“晶肤医美”两大国内医美品牌及其旗下的六家医疗美容机构，并在2017年度新增三家晶肤品牌诊所。2018年1月，朗姿股份又宣布拟以2.67亿元收购另一家医美连锁品牌“高一生医美”100%股权。

朗姿股份2017年年报显示，公司医美板块实现总营收2.56亿元，贡献净利润1921万元；其中“米兰柏羽”和“晶肤医美”六家医美板块做出业绩承诺的控股子公司实现净利润3096.46万元，完成了收购时所做出的2017年度业绩承诺。