森田等27批次面膜上黑榜 膜法奇迹、静距离含激素成分

25日，国家药监局官网发布《关于27批次化妆品不合格的通告（2018年第45号）》，通告称经广西壮族自治区食品药品检验所等检验，标示为广州博羿化妆品有限公司等17家企业生产（代理）的27批次化妆品不合格。其中，森田保湿精华水嫩面膜霉菌和酵母菌不合格，沁颜芯鲜润·复活草瞬透沁润补水面膜菌落总数不合格，膜法奇迹之补养面膜竟含有氟轻松成分，静距离千颜蜜语桃花净颜靓肤面膜则含有倍他米松成分。据了解，氟轻松、倍他米松等均属于糖皮质激素，为“不得检出”成分。

记者梳理发现，本次检验的17家企业生产（代理）27批次化妆品均为面膜产品，这些产品分别存在菌落总数、霉菌和酵母菌、糖皮质激素不合格等三类问题。

在27批次不合格化妆品中，有4批次产品检出糖皮质激素。分别为：广州精挚生物科技有限公司生产的膜法奇迹之补养面膜含有氟轻松；广州市洁思化妆品制造有限公司生产的佐伊偌蚂蚁深层润白保湿神仙面膜含有氯倍他索丙酸酯和倍他米松；广州珈芮化妆品有限公司生产的静距离千颜蜜语桃花净颜靓肤面膜含有倍他米松；广州市纤雅化妆品有限公司生产的纤美玻尿酸原液水润赋嫩蚕丝面膜含有氯倍他索丙酸酯和氢化可的松戊酸酯。

据了解，糖皮质激素属于类固醇激素（甾体激素），有较好的抗炎作用，临床上常用来治疗过敏性皮肤病，但只是抑制而不是治愈炎症反应，大多控制在2—4周以内。长期使用含有糖皮质激素类的化妆品可能导致面部皮肤产生黑斑、萎缩变薄等问题，会产生停药病情复发或恶化，重新用激素后症状很快消退，再停药又迅速再发的恶性循环，最后导致激素依赖性皮炎的严重后果，俗称“激素脸”。因此，《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定其为化妆品中禁用物质。

此外，经生产企业所在地食品药品监督管理部门现场核查，并经生产企业确认，标示广州名颜化妆品有限公司（委托方：广州颜膜生物科技有限公司）生产的婴国天使婴儿蚕丝面膜，广州市纤雅化妆品有限公司生产的纤美玻尿酸原液水润赋嫩蚕丝面膜，广州市有喜化妆品有限公司生产的珀微·面膜蓝莓嫩肤细致面膜等相关批次产品为假冒产品。

目前，国家药品监督管理局要求上海、新疆、湖北和广东省（市）食品药品监督管理局核实后依法督促相关生产企业（代理商）对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理。

近年来，我国面膜市场规模迅速扩张，已成为美容市场越来越占据主动地位的品类。据中商产业研究院公布的数据显示，2017年，中国面膜市场零售总额达到191亿元，同比增长超过10%，面膜类产品已占到护肤品市场份额的10.0%，且未来几年我国面膜市场还将呈快速增长态势。据其预计，到2022年，中国面膜零售市场规模将超过300亿元。今年6月初国家药监局还曾发布过“关于18批次化妆品不合格的通告”，其中大部分不合格产品也是面膜。

附：27批次不合格化妆信息（列表）

（资料来源：国家药监局官网）