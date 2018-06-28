让就医环境更安全 成都市金牛区开展医疗美容专项整治

来源：成都市政府网站

医美安全一直是行业从业者、求美者最为关心的问题，为满足人民日益增长的美好生活需要，推动成都医疗美容产业加快发展。近日，金牛区卫生计生监督执法大队开展专项整治，对辖区内所有开设医疗美容的机构进行执法检查，以实际行动积极回应群众对美好生活的向往。

主动出击 保障群众医美安全

“这是线雕包，属于侵入式医美器具。”在玛丽亚妇产医院，金牛区卫生计生监督执法大队和专业检测公司共同对医疗美容手术器材进行现场采样和封存，据执法人员介绍，他们将对医疗美容涉及的手术器械进行金色葡萄球菌、绿脓杆菌和细菌总数检测。在悦好医学美容医院，执法人员查看了执业许可证、医疗美容项目分级管理备案资料，随机抽查了多份门诊、住院病历以及药品和医疗器械使用管理情况。

现场执法人员介绍，质量安全是医美行业的生命线，操作器械有任何的不合格或细菌超标，将对就医者造成严重的后果。此次针对医美行业的专项整治行动，既是维护人民群众健康权益的重要内容，同时也是保障医疗美容行业能够健康可持续发展的重要内容。

双管齐下 构建良好医美环境

金牛区卫生计生监督执法大队相关负责人介绍，当前成都正加快建设全面体现新发展理念的城市，全面推进医美产业发展，打造“医美之都”。要实现医美产业高速稳健发展，就必须在源头的设计规划上，把标准化纳入政府的监管范围。因此，大队专门召开了生活美容场所涉医行为专项培训会及专项工作布置会，从生活美容及医疗美容的定义和范围、医疗美容的表现形式和特点、相关法律法规、现场检查要点等内容做了详细讲解，并通过案例分析加强对执法人员的培训效果。

同时，为加强和规范金牛区医疗美容机构执业行为，提高服务质量，切实维护人民群众健康权益，金牛区卫生计生监督执法大队还对辖区内医美机构进行了专顶培训，从相关法律法规、从业人员要求、执业规则、医疗美容广告、医疗美容项目分级管理等内容做了详细讲解，并督促医疗美容机构按要求及时备案。

建立长效机制 净化医美市场

据了解，金牛区范围内正常开展医疗美容科目的医疗机构共计20户。截至目前，金牛区卫生计生监督执法大队共出动执法人员126人次，从医疗美容机构基本情况、执业资质以及人员资质等内容全覆盖检查辖区内医疗美容机构，对部分医疗美容机构存在未建立医疗质量和安全的核心制度、医疗美容收费项目未进行公示等问题，均现场下达卫生监督意见书，要求其限期整改。针对极个别医疗美容机构存在使用未取得处方权的人员开具处方、允许未取得护士执业证书的人员在本机构从事《诊疗技术规范》规定的护理活动等违法行为，已立案处罚1起，警告1户，并记不良执业行为8分等。

据了解，金牛区卫生计生监督执法大队将持续加大对辖区内医美机构的监督力度，并重点对前期存在问题的机构进行相关复查。