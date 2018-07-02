众整形专家齐聚羊城巅峰论“美” 三大亮点打造学术盛宴

2018 年 6 月 29 日，由南方医科大学南方医院协办的 2018 年广东省医学会整形外科学学术年会在广州召开。全国知名整形美容专家和广东省内专家齐聚一堂，在修复重建、瘢痕、耳整形、鼻整形、光电技术、毛发、眼整形等多个重要领域呈献了精彩报告，从多角度、全方位、新模式，研讨整形美容行业热点和难点，吸引了 300 多位整形医生参加。

本次大会主席姜平教授致辞

广东省医学会秘书长李国营教授 致辞

中华医学会医学美容学分会主任委员李世荣教授 致辞

胡志奇教授出席大会

大会现场

大会现场

焦点：整形美容行业大咖齐聚羊城

作为广东省一年一度的整形美容学术盛宴，本次大会可谓行业大咖云集，汇集了中华医学会医学美容学分会主任委员李世荣教授，中国医师协会美容与整形医师分会候任会长江华教授，中国医师协会美容与整形医师分会前任会长、广东省医学会整形外科学分会前任主任委员、南方医科大学南方医院整形美容外科学术带头人高建华教授，广东省医学会医学美容学分会主任委员、南方医科大学南方医院整形美容外科主任胡志奇教授，广东省医学会整形外科学分会主任委员、南方医科大学南方医院整形美容外科副主任姜平教授，广东省医学会整形外科分会前任主任委员许扬滨教授，南方医科大学南方医院整形美容外科支部书记冯传波教授和广东省各家医院整形美容科带头人等众多整形美容行业专家，现场星光璀璨，学术交流气氛浓厚。

在致辞中，大会主席姜平教授对各位专家的到来表示热烈欢迎，并对医学会整形外科分会历任主任委员和前辈专家们，表示崇高敬意和良好祝愿。“ 广东省医学会整形外科分会正式成立于 1998 年，历经 20 年的发展，委员从原来 20 多位壮大到现在的 80 多位，获得了许多科技成果，广东整形外科行业也逐渐步入全国先进行列。” 姜平教授指出，本次会议的宗旨是坚守传统、追踪热点、鼓励成才。

广东省医学会秘书长李国营教授致辞中也对广东省整形美容行业的飞速发展表示高度认同。他说，整形美容外科充满着朝气和希望。不过在前进的路上，还需要各位专家的不懈努力探索。“ 由于整形美容行业进入的技术和资金门槛都不高，所以需要高水平专家和团队、医疗机构作出行业规范和示范，继续引领学科发展方向，普及正规化、规范化的手术操作。此次会议就是很好的机会，让各位专家进行无缝交流与互动，进一步加深青年医生对整形美容行业的认识，提高行业的科学技术水平。”

“10 年以后，世界整形看中国，中国整形看广州。” 李世荣教授在致辞中对广东省整形美容行业充满着信心。

高建华教授主旨报告《无垂直瘢痕的乳房缩小术》

江华教授特邀报告《内窥镜技术乳房整形的解剖与临床》

许扬滨教授专题报告《

面瘫的外科治疗》

冯传波教授《切开法重睑术 + 内内眦开大手术》视频演示

廖云君副教授《大体积脂肪隆乳的策略与思考》

专家展开激烈的讨论

现场座无虚席

现场连走道都坐满人

亮点：不仅追求热点，还要鼓励传承

据了解，本次学术会议开设鼻耳部整形、眼整形、瘢痕及畸形缺损修复等三大专题板块，30 多位专家采用报告、研讨和手术视频演示等多种形式，进行学术前沿理念、行业资讯技术的切磋交流。精彩的演讲、激烈的思辨碰撞，让大会氛围频现高潮，成就了一场集权威性、全面性、学术性于一体的整形美容大会。

姜平教授在接受家庭医生在线采访时表示，此次大会与以往相比，主要有三大亮点。“ 第一，就热门的眼整形，召集了省内眼科、整形科专家共同探讨，通过手术视频演播和实时精讲，破解重睑术、上睑下垂矫正术的要点和难点，让与会人员真切学习到相关技术技巧。第二，本次会议首设青年医生优秀论文评选，鼓励青年医生的成长成才。最后，发扬传统，推陈出新，对畸形缺损修复、耳再造等解决疑难复杂问题的传统整形技术予以发扬光大。”

“ 对于整形美容行业，我们不仅要追踪热点，还要鼓励传承，这是我们广东省整形美容行业的时代要求，也是我们行业承担社会责任、不断发展进步的动力，更是此次会议的目的。” 姜平教授说，我们希望本次大会能对青年医生成长有所帮助，同时推进美容新技术、新项目的普及开展，有益于提高全省整形美容外科医生的技术水平，最终促进我省整形美容外科行业的发展，让更多求美者安全变美。